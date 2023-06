Vicente Vallés: "Falta por saber cuál será la doctrina de Feijóo para un eventual pacto con Vox: si la artimética o la política"

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, dice que no podría tener consejeros de Vox en su gobierno por los criterios de ese partido sobre la violencia machista o la inmigración.

Feijóo prefiere no hablar de eso, y utiliza explicaciones aritméricas, en lugar de políticas. Dice que Vox no debe estar en el gobierno de Extremadura porque no ha tenido votos suficientes.

El problema para Feijóo es que las explicaciones políticas que han impedido un pacto de PP y Vox en Extremadura, chocan con el pacto que PP y Vox sí han alcanzado en la Comunidad Valenciana.

Y se desconoce si podrían chocar también con lo que pueda interesar a Feijóo después de las elecciones generales. Porque quizá Feijóo tenga que llegar a un acuerdo con el mismo partido con el que no ha llegado a acuerdos María Guardiola.

De ahí que Feijóo prefiera hablar de números que de cuestiones políticas concretas. Vox no va facilitar gobiernos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas sin participar en esos gobiernos. Es de suponer que ese criterio también será de aplicación después de las elecciones generales, si PP y Vox sumaran los escaños suficientes.

Falta por saber cuál será la doctrina de Feijóo para un eventual pacto con Vox: si la artimética o la política.