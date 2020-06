Vicente Vallés explica los dos temas que Pedro Sánchez no ha respondido en el Congreso

Dos asuntos muy significativos han destacado este miércoles durante la sesión de control en el Congreso. De ellos ha querido hablar la oposición en el pleno, pero el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha preferido no decir palabra.

El primero ha sido la monarquía

"Y por eso atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse y que deberían defender, pero el vicepresidente la ataca y el presidente, calla", decía el presidente de Vox, Santiago Abascal, dirigiéndose a Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez ha esquivado la respuesta sobre la monarquía y se ha limitado a decir: "Ustedes y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión, publican el mismo libro aunque ustedes lo hacen con tapa dura".

El segundo, la "crisis constituyente"

La oposición también ha preguntado a Pedro Sánchez por una frase misteriosa que la semana pasada dejó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Diario de Sesiones del Congreso. Esta frase: "Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente".

¿Qué quiso decir el ministro de Justicia cuando se refirió a la crisis constituyente en la que, según él, estaría España? Hoy le han pedido al presidente de Gobierno que aclarara esa duda, pero tal cosa no ha ocurrido.

"Dos no se pelean si uno no quiere y yo no voy a entrar en las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones", ha sido la respuesta a Pedro Sánchez a las explicaciones que le pedían los diputados del PP y Vox.