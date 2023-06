Vara, sobre la actitud de Guardiola con Vox: "Yo creo que lo hace para tapar lo que ha ocurrido en Valencia"

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha estado esta mañana en directo en Espejo Público, donde ha valorado la situación de Extremadura tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Se muestra tajante ante la posibilidad de volver a las urnas: "a mi me gustaría que no haya elecciones, el entrar en la dinámica de aceptación de que algo tan negativo para esta tierra como es que se repitan las elecciones tiene que ser algo irremediable, yo no me resigno". Es la idea que ha defendido a capa y espada durante los 15 minutos de entrevista.

Considera que es indispensable que se forme gobierno en Extremadura: "el PP tiene que aceptar que o gobierna, o tiene que dejar gobernar.Hay dos opciones: gobernar o dejar gobernar, pero una tercera que sea irnos a elecciones es una gravísima irresponsabilidad, que además los ciudadanos de Extremadura no van a entender", ha sentenciado en repetidas ocasiones. A su juicio, es la opción más favorable para los ciudadanos: "mciudadanos me han parado por la calle estos días para pedirme por favor que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para evitar la tortura de tener que estar ahora ocho meses sin gobierno, porque no habría gobierno hasta enero".

"Una temeridad". Considera que esta decisión es "enormemente negativa para los intereses de Extremadura y significa que el PP y Vox están liberando un experimento para saber cómo se van a relacionar en el futuro utilizando como conejillos de indias a los extremeños y lo que me parece más grave aún, que no les importa un pimiento Extremadura ni los extremeños". Asegura que "voy a ir a la investidura y voy a intentar defender que Extremadura necesita tener un gobierno y que, como defendí siempre, los partidos tienen que gobernar o dejar gobernar, pero ninguna de las dos cosas no puede ser sin caer en una enorme irresponsabilidad".

¿Sería igual de generoso si gana Feijóo?

Preguntado acerca de la posibilidad de que gane Alberto Núñez Feijóo, explica que "si no hay manera de formar gobierno, yo defenderé que gobierne la lista más votada, aquí lo que ocurre es que la formación de otro gobierno ha fracasado porque no se ha puesto de acuerdo". "Cuando las conversaciones fracasan y vuelan los puentes, tienen que permitir que haya gobierno, la solución no puede ser decirle a la gente 'ahora vamos a elecciones'".

Sobre el PP explica que "ha dicho por activa y por pasiva que no y que su misión es quitar al PSOE de en medio, lo han dicho públicamente", mientras que sobre su regreso defiende que "abandonar el barco en medio de una campaña electoral es una irresponsabilidad. Quiero y creo que Extremadura necesita un gobierno, no digo que tenga que ser la única opción la mía, sino que necesita un gobierno" y que "mi idea era marcharme porque creía que mi ciclo había terminado, pero se han sucedido unos hechos que hacen que yo esté".

¿Qué opina sobre la actitud de María Guardiola con Vox?

En cuanto a la actitud de María Guardiola con Vox, y si esperaba ese gesto de autoridad con los de Abascal, Vara explica: "yo creo que lo hace para tapar lo que ha ocurrido en Valencia porque gesto hubiera sido no ofrecerle la presidencia del Parlamento ¿Sabe lo que significa presidir un Parlamento, dirigir todas las actividades que se desarrollan dentro de él? Si no le hubieran ofrecido la dirección del Parlamento, si no le hubieran ofrecido el senador autonómico".