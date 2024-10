Vandalizan el coche de la ministra Mónica García con pegatinas nazis

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado en redes sociales que su vehículo ha sido vandalizado. En las imágenes se puede ver cómo han lanzado huevos contra el coche y pegado pegatinas nazis. "Sigo defendiendo la buena política aunque nos intenten amedrentar y amenazar para que no la ejerzamos. Que se enteren quienes alientan la crispación y quienes la perpetran", ha señalado la ministra.

En el vehículo han pegado una pegatina con el lema 'Holocuento', una imagen de un campo de exterminio nazi con una esvástica debajo. Muchos han apoyado en redes sociales a Mónica García, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que le ha mandado "un fuerte abrazo". "Su odio y violencia no hará que paremos ni un segundo", escribía Díaz.

Varios compañeros de Mónica García como Esperanza Gómez y Eduardo Rubiño también le han brindado su apoyo. "Abrazo enorme, amiga", ha exclamado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, envía un fuerte abrazo a la ministra de Sanidad: "Frente a su odio e intolerancia, nuestra convivencia y democracia".

Diputadas del PP amenazadas

Las diputadas del Partido Popular Ana Vázquez y Noelia Núñez, las senadoras Alicia García y Eva Ortiz, y la eurodiputada Alma Ezcurra han publicado en sus cuentas de X las amenazasque les han hecho llegar, sin remitente. A Vázquez se les insulta y ataca como consecuencia, según el autor, de sus intervenciones contra el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska. el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que lo denunciarán.

Algunos de los insultos de las cartas son: "Poligonera", "furcia", "mamona", "loca" o "asquerosa". La portavoz en el Senado Alicia García, ha remarcado que "el acoso, el odio y la violencia no silenciarán nuestras ideas". Su compañera en la Cámara Alta Eva Ortiz ha clamado: "Ante el miedo no se cede. No nos silenciarán ni por ser mujeres ni por ser del PP".

Alberto Núñez Feijóo, condena el "grave y repugnante" contenido de las cartas: "Nadie las va a callar, pero tienen todo mi apoyo". Asimismo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tildado de "vergüenza" lo sucedido y ha instado a evitar que "el odio y el machismo sigan normalizándose".

