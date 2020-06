El PP valora como "coherente" la renuncia de Soria tras los 'Papales de Panamá'

"Es una decisión muy coherente, José Manuel Soria ha ejercido la actividad política de manera ejemplar y quiero reconocerle, como vicesecretario de Organización, nuestro agradecimiento", ha dicho en una entrevista el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Respecto a si Soria explicará o no su aparición en sociedades offshore, el dirigente 'popular' ha opinado que, aunque no acuda al Congreso, seguramente encontrará alguna forma de explicarse. Maillo ha destacado que Soria ha renunciado por haber cometido "errores de explicación" tras figurar como administrador de sociedades en paraísos fiscales, no por ninguna irregularidad, de manera que el PP "no cuestiona para nada su honorabilidad".

Es más, ha asegurado que en sus muchos años de actividad política ha desempeñado una gestión en la que "nadie le ha podido acusar de nada". Ha recordado además que los 'papeles' se refieren a su actividad profesional previa a dedicarse a la política.

Soria apareció en primer lugar como administrador, durante dos meses de 1992, de una sociedad en Bahamas con la que negó tener ninguna vinculación. No obstante, este jueves se supo que una empresa familiar, Oceanic Lines, tuvo como accionista mayoritario una sociedad en Jersey en la que Soria figuraba también como administrador. Así, el PP apoyó inicialmente al ahora exministro, pero Maillo ha reconocido que a lo largo de los días ha habido "un goteo, una suma de informaciones".