Urkullu: "Trabajamos para que Euskadi gane su espació como nación"

El lehendakari, Iñigo Urkullu ha advertido de que no va a admitir la recentralización y las "limitaciones" a la libre voluntad democrática de la ciudadanía vasca y trabaja para que Euskadi "gane su espacio como nación, reconocida a través de la libre adhesión".



Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que solo "desde el reconocimiento del hecho nacional y desde el pacto entre iguales será posible un acuerdo con el PNV".



Urkullu y Ortuzar han realizado estas manifestaciones en Gernika, en un acto político celebrado tras la lectura del juramento que ha realizado el partido en la Casa de Juntas para actualizar su compromiso con la nación vasca con motivo de su 120 aniversario.



Frente a varios cientos de simpatizantes, el lehendakari ha mostrado su rechazo a cualquier "tentación de coacción o imposición" y ha subrayado que no va a admitir" el recorte de nuestra capacidad, la recentralización y las limitaciones a la libre voluntad democrática de la ciudadanía vasca".



Asimismo, ha incidido en que el PNV mira a Europa, al futuro de Euskadi y trabaja "por ganar nuestro propio espacio como nación, reconocida a través de la libre adhesión".

Además, ha destacado que el PNV "nunca" ha admitido que la causa política se sitúe "por encima de los principios éticos" y ha valorado la trayectoria "limpia y ajena a la violencia" de la formación jeltzale.



Tras recordar las figuras del fundador del partido, Sabino Arana, y del lehendakari José Antonio Agirre, Urkullu ha proclamado el compromiso jeltzale al servicio y en defensa del pueblo vasco y ha remarcado que seguirán "trabajando juntos para que el ser nacional de Euskadi encuentre el reconocimiento y acomodo en el concierto de pueblos y naciones del mundo".



"Compartimos una forma de ser, de pensar y de hacer. La construcción de una nación asentada en valores: la dignidad de la persona, la igualdad, la solidaridad. Una nación que aspira a seguir creciendo sin dejar a nadie atrás. Un modelo de compromiso con Euskadi, en base a sus derechos históricos", ha defendido.



Asimismo, ha reiterado su compromiso con las instituciones del autogobierno, la construcción social y nacional y la participación en el proceso de integración de Europa.

En este contexto, ha recordado que el PNV tiene "un ideario" democrático y una trayectoria "limpia, ajena a la violencia", ya que nunca ha admitido que "la causa política se sitúe por encima de los principios éticos y los derechos humanos".



"Nuestro modelo es la construcción de Euskadi desde las ideas, el respeto a la pluralidad, el acuerdo y el pacto. Rechazamos cualquier tentación de coacción o imposición. Tampoco vamos a admitir el recorte de nuestras capacidades, la recentralización, las limitaciones a la libre voluntad democrática de la ciudadanía vasca", ha advertido.



También ha remarcado que el PNV mira a Europa, al futuro de Euskadi y trabaja "por ganar nuestro propio espacio común como nación reconocida a través de la libre adhesión".



"Nuestro futuro es Europa. Vivimos un momento de cambio y transformación. La sociedad vasca nos ha trasladado su confianza. Nos corresponde estar a la altura de nuestro tiempo y responsabilidad. Trabajar con las dos manos: responder a las necesidades del día a día y a las aspiraciones de futuro de nuestro pueblo", ha indicado, para añadir que el modelo jeltzale es "abierto y construye" porque no va contra nadie.