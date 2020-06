Urkullu niega que Rovira le haya pedido interceder ante Puigdemont para desbloquear la investidura del president

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, le haya pedido que intercediera ante Carles Puigdemont con el fin de desbloquear la investidura del próximo president de la Generalitat de Cataluña, y ha aclarado que "a día de hoy" no ha hablado con ella.

De esta forma, ha desmentido las informaciones que aseguran que Marta Rovira llamó hace unos días al lehendakari para pedirle que hablara con Carles Puigdemont para desbloquear la situación en Cataluña y la investidura de la XII Legislatura.

Preguntado sobre esta cuestión durante la firma de un convenio para la creación del centro de recursos pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete en San Sebastián, Urkullu ha indicado que no suele hablar públicamente de este tipo de cosas "hasta que no hayan sucedido, si es que tienen que suceder".

En este sentido, ha afirmado no tener "nada que decir sobre esta cuestión" y ha negado que haya hablado al respecto con la secretaria general de ERC. "No he hablado, a día de hoy, con Marta Rovira", ha insistido.

Urkullu ha aprovechado la ocasión para desear a quienes tuvieron que declarar la semana pasada y tienen que hacerlo ésta ante el Tribunal Supremo en la causa abierta por el proceso independentista catalán, "lo mejor en lo que sea su declaración", al tiempo que ha mostrado su deseo de que el Fiscal General "no dicte medidas cautelares".

Además, ha esperado que todos hagan "lo posible porque la situación en Cataluña se conduzca a una situación de normalización institucional y normalización en la convivencia, en la medida de lo posible cuanto antes"