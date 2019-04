Urbán justifica que Colau contrate a su pareja: "Han trabajado juntos en esto desde el principio"

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, ha valorado en Espejo Público las declaraciones de Pablo Iglesias en una entrevista concedida al diario Público en las que se desvinculaba de Izquierda Unidav. Urbán cree que no es el momento político de sacar las siglas y que Iglesias se ha desvinculado de una federación de Izquierda Unida de la que ha renegado su propia organización. "Quieren salir a ganar en contra de los partidos que defienden más austeridad".



Urbán cree que la victoria de Ada Colau con Barcelona en Comú ha demostrado que una candidatura ciudadana ha podido ganar al PP en Badalona y a CIU en Barcelona. "Podemos quiere servirse de este ejemplo para extrapolarlo en otras ciudades", señala. Además, sobre la contratación de la pareja de Colau, Adrià Alemany, como asesor de la alcaldesa de Barcelona cree que es una circunstancia lógica ya que ambos han trabajado mano a mano desde el principio. "No entiendo el problema que se está generando en este sentido", matiza.



Cree que no se les está dejando trabajar desde el Gobierno "porque algunos están rabiosos" de verlos en el poder. "Tendrían que dejarnos 100 días para valorar las medidas que vamos a poner en marcha", ha destacado el eurodiputado.