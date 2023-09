Vox abandona el Congreso el primer día de uso de lenguas cooficiales y deja los pinganillos en el sitio de Pedro Sánchez

Las lenguas cooficiales ya pueden usarse en el Congreso de los Diputados. Su uso fue una de las condiciones de ERC y Junts para apoyar al PSOE en la Presidencia de la Mesa del Congreso, que finalmente salió elegida Francina Armengol, el compromiso de permitir el uso de las lenguas cooficiales para que la diversidad lingüística

El catalán, el euskera y el gallego protagonizan el primer pleno de la XV Legislatura que debatirá la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir su uso. No es un día cualquiera en el hemiciclo, puesto que hay divergencias entre las opiniones. El Partido Popular (PP) ya avisó de que no utilizarán las lenguas cooficiales porque "no van a hacer el canelo".

El PP intenta retrasar, sin éxito, el uso de las lenguas cooficiales. Cuca Gamarra (PP) pide la palabra antes del inicio de la sesión plenaria por una "cuestión de orden". "En aplicación del artículo 72.1 para solicitar que se aplique el reglamento durante durante el desarrollo de este Pleno y concretamente que se aplique el artículo 70, 60 y 92 y 96"

"No solo los ciudadanos, también los poderes públicos (...) estamos sujetos a la Constitución y a la ley vigente (..) si estamos aquí para reformar el Reglamento, reformar una ley, no puede entrar en vigor una ley que no haya sido tomada en consideración, debatida, aprobada y publicada y, por tanto, entrando en vigor (...) El acuerdo de Mesa que pretenden aprobar se aparca de la legislación vigente porque sino no estaríamos aquí modificando el Reglamento para cambiar la ley", expresaba la portavoz del Partido Popular.

Tras las declaraciones, Armengol, le ha respondido: "La propuesta que hace el Partido Popular ha sido vista en la Mesa de hoy y será oída en la Junta de Portavoces, tal y como marca el Reglamento, y luego la próxima mesa decidirá sobre esta reconsideración que ha presentado el PP (...) Por tanto, no hay ninguna reconsideración que pueda parar los trámites de toma de consideración de esta proposición de ley, por tanto, seguiríamos con el debate previsto", explica.

Vox se va del Congreso en mitad del Pleno

Vox abandona el Congreso de los Diputados al comienzo de la sesión. Santiago Abascal a la cabeza y el resto de parlamentarios, uno a uno, iban dejando los pinganillos en el sitio de Pedro Sánchez, como se puede ver en el vídeo principal de la noticia. Ha ocurrido durante la intervención de un diputado del PSOE, José Ramón Besteiro.

Besteiro del Partido Socialista (PSOE), diputado por la provincia de Lugo, ha sido el primer en tomar la palabra en el estrado, aprovechando también su intervención para pronunciar unas palabras en gallego.

"Lo que pretende hoy mi grupo con esta proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados es normalizar en esta Cámara lo que ya es normal para millones de ciudadanos que hablan una lengua oficial además del castellano. Hacer, en definitiva, que este Parlamento se parezca más al país que representa", decía el socialista.

Una intervención que se ha visto interrumpida por Pepa Millán, portavoz de Vox y a quién Francisca Armengol ha llamado la atención: "No puede interrumpir a un orador en el uso de la palabra, deje hablar a Besteiro y luego tendrá la oportunidad de tomar la palabra cuando le toque (...) Sabe que no se puede interrumpir a ningún orador, le ruego que se siente".

Tras estas palabras, los miembros de Vox se levantaban de sus escaños y, encabezados por Santiago Abascal, iban depositando en el asiento de Pedro Sánchez los auriculares, uno a uno. El presidente del Gobierno en funciones no estaba presente, su asiento estaba vacío. En el asiento contiguo se encontraba Yolanda Díaz, líder de Sumar, que miraba con atención como iban dejando los pinganillos a su compañero ausente.

La sesión se ha reanudado cuanto se han ido los diputados de Vox del hemiclo.

¿Qué dicen los artículos a los que se ha referido Gamarra?

Durante la intervención, la secretaria general del PP, se ha referido a varios artículos, que exponen lo siguiente:

Artículo 60

1. El Congreso de los Diputados dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, especialmente de servicios técnicos, de documentación y de asesoramiento.

2. Se dotará, en especial, a la Comisión de Presupuestos de los medios personales y materiales propios, con objeto de realizar el asesoramiento técnico pertinente en aquellos aspectos de la actividad legislativa que tengan repercusión en el ingreso y en el gasto público.

3. La relación de puestos de trabajo y la determinación de funciones correspondientes a cada uno de ellos se hará por la Mesa del Congreso.

Artículo 92

1. La presentación de documentos en el Registro de la Secretaría General del Congreso podrá hacerse en los días y horas que fije la Mesa de la Cámara.

2. Serán admitidos los documentos presentados dentro del plazo en las Oficinas de Correos, siempre que concurran los requisitos exigidos al efecto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 96

1. En el «Diario de Sesiones» se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de las Comisiones que no tengan carácter secreto.

2. De las sesiones secretas se levantará acta taquigráfica, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los Diputados, previo acuerdo de la Mesa. Los acuerdos adoptados se publicarán en el «Diario de Sesiones», salvo que la Mesa de la Cámara decida el carácter reservado de los mismos y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 52 de este Reglamento.

La UE pide calma a España con el uso del catalán y esperarán a la Justicia

El debate sobre el uso de las lenguas oficiales no solo se producía en España. También en Bruselas se celebraba un debate similar. Los países de la Unión Europea también estaban reunidos para tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas.

Sin embargo, la UE ha tomado una decisión tras 40 minutos de discusión y pide calma a España, al menos, hasta que no se ponga sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

El Consejo de la Unión Europea "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos. Los países miembros solicitan un análisis detallado de los costes que supondría y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ofreció que fuera España quien asumiera el coste de traducir e interpretar el catalán, euskera y gallego. Sin embargo, esta oferta tampoco escapa de la justicia, pues el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.

"Es una propuesta que realmente necesita ser considerada con atención, queremos ver y tener más detalles sobre el estatus de estas lenguas a nivel nacional en España", indicó la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Croacia, Andreja Metelkometelko-Zgombiczgombic, que también consideró "útil" esperar a tener un análisis del servicio legal del Consejo.

También la sueca, Jessika Roswall, cree que dentro de la UE "hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales" y quieren tener claro cuáles serán las "consecuencias legales y financieras".

La mayoría ve de forma prematura o demasiado precipitado, adoptar una decisión al respecto, especialmente, porque hay asuntos legales que tratar.