Trabajar como investigador gratis para hacer currículum, una práctica cada vez más común

Trabajar gratis en un organismo público o en la Universidad para hacer currículum durante los primeros meses o años tras obtener el doctorado "está estadarizado" y es "normal", según han apuntado diferentes asociaciones de científicos. Los expertos señalan que la culpa de esta situación es de los recortes en el sector en los últimos años, así como de la existencia de "un sistema que permite que existan" este tipo de prácticas.

Los investigadores se refieren así a la historia del biólogo español Ciro Cabal. Este joven ha sido becado por la universidad estadounidense de Princeton tras recibir más de una decena de rechazos en España. Además, Cabal explica que ha tenido que trabajar de manera voluntaria y gratuitamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para poder ampliar su currículum.



Uno de los fundadores de la plataforma 'Ciencia con Futuro', Julio Rodríguez, ha señalado que el caso de Cabal en cuanto a la beca es el mismo que el "de muchos investigadores en el país" y también su situación como trabajador voluntario, sin remuneración, en el CSIC, una práctica que, según ha indicado, se está estadarizando y es "normal".

"Es una práctica general y es paradójico porque esta sociedad ve bien que un investigador trabaje gratis con la universidad pero no descargar un CD pirata, porque es robar", ha señalado Rodríguez. Según ha indicado, hay mucha gente que cuando termina su beca doctoral no tiene material suficiente para escribir la tesis por lo que pasa sus últimos años trabajando de forma voluntaria.

Sin embargo, deja claro que, precisamente, los científicos no acaban de esta manera de forma voluntaria, sino que es una situación que ha acabado generalizándose "debido a los recortes". "Esta práctica ya se considera tu primer año de trabajo porque estás haciendo currículum. Cuando alguien consigue su primer trabajo, no tiene mucha responsabilidad y no está bien remunerado, pero el primer trabajo se ha pagado siempre, desde que el mundo es mundo", ha criticado el científico.

Rodríguez señala que el nivel de becas "es absolutamente competitivo por los recortes que hay" y por eso hay mucha gente válida que se queda fuera del sistema. "Muchos optan por dejar la carrera y otros se van al sector privado pero, en general, los que quieren seguir investigando se tienen que ir al extranjero", ha concluido el confundador de Ciencia Con Futuro, que ha precisado que son más de 14.000 científicos los que han dejado el país desde 2010.