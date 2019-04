Torres Hurtado: "No voy a dimitir porque no sé de qué se me acusa"

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha insistido en que no piensa dimitir aún y esperará a que el 12 de mayo el juez le diga qué cargos se le imputan, pero el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, le pide que se "eche a un lado" para garantizar la gobernabilidad de la ciudad.

En declaraciones al programa 'Más de Uno', de Onda Cero, Torres Hurtado ha asegurado que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" y que "no hay nada" en materia de corrupción urbanística en su ayuntamiento, además de que confía en que sus funcionarios lo han hecho todo "bien" y pone "la mano en el fuego" por la concejala de urbanismo, Isabel Nieto. Ha señalado en cualquier caso que entiende que el partido le haya suspendido cautelarmente de militancia y vaya a abrir un expediente informativo, una medida "lógica" que asume porque no quiere perjudicar al PP.

Pero ha insistido en que no deja la alcaldía. "Si me dicen: te tienes que ir ahora mismo, te digo que no", ha señalado Torres Hurtado, quien ha pedido esperar "un poquito" hasta conocer el sumario y los cargos, ha pedido "ver las cosas con más tranquilidad" y ha reiterado que "segurísimo" que esta investigación judicial va a quedar "en nada".

Sin embargo, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha señalado en Onda Cero que lo que debería hacer Torres Hurtado es echarse "a un lado" y dejar que "otro compañero" del Ayuntamiento asumiese las funciones de la alcaldía "al menos hasta que se clarifique la situación".

"Creemos que es lo mejor para él y el partido, no le pedimos que se aparte de forma definitiva de la política", ha dicho Martínez-Maillo, quien ha añadido que lo que más le preocupa al PP en este momento es la gobernabilidad de la ciudad -en la que el partido gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos-. Ha explicado que se ha emplazado a hablar con Torres Hurtado para "encontrar una solución al respecto". También tendrán que hablar con el socio que tienen -"o teníamos", ha dicho Maillo en alusión a Ciudadanos- para pedirle que siga apoyando al partido. Esas conversaciones se harán en el ámbito del PP de Granada y del de Andalucía, donde existe, ha dicho Maillo, "cercanía" con los responsables de Ciudadanos.

El 'número tres' del PP ha señalado en definitiva que de lo que se trata es de "respetar el resultado electoral", mantener un acuerdo de gobierno que ha dado "aspectos muy positivos" a la ciudad y al mismo tiempo "garantizar el derecho a defenderse del señor Torres".

A este respecto, Maillo considera que el hecho de que el PP esté en situación de minoría dificulta la posibilidad de "compaginar" ese derecho a la defensa del alcalde con la gobernabilidad del consistorio. Por eso insiste en que el alcalde debería echarse "a un lado" y dejar que otro concejal del PP asumiera sus funciones. Además ha defendido las medidas tomadas por su partido y la decisión "contundente" de suspender cautelarmente de militancia al alcalde y la concejala dada la "gravedad" de los delitos que se investigan y la "alarma social" que ha producido este caso.