Torrent pide una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pero ante la ausencia esta semana de sus máximos responsables, aún se está evaluando cómo y con quién configurar un eventual encuentro.

Fuentes de este órgano confirmaron la solicitud de Torrent, pero aclararon que ni el alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, ni su "número dos", Kate Gilmore, se encuentran esta semana en Ginebra, por lo que se está estudiando aún qué funcionario podría recibirle.

Tampoco está en sesión el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo con otras fuentes, por lo que sus miembros no se encuentran en Ginebra esta semana. El presidente del Parlamento de Cataluña ha acusado al Estado español y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de ignorar la medida cautelar que dos miembros de ese comité emitieron el pasado 23 de marzo en su escrito de registro de la denuncia presentada por los letrados del número dos de la lista de JxCat a las elecciones legislativas catalanas del pasado 21 de diciembre, Jordi Sànchez.

Este órgano, cuyas decisiones no son vinculantes y que no ha admitido aún a trámite la denuncia de Sànchez, solicitó a España que adoptara "las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos". El juez Llarena no ha permitido hasta ahora la salida del candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat de la prisión para asistir al debate de investidura.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana se encuentra desde mediados de octubre en prisión provisional acusado de sedición por su papel en el proceso independentista ilegal promovido por varios partidos y movimientos catalanes.