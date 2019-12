Torrent considera que lo militantes decidirán qué candidato lideraría ERC si no pudiera Junqueras

El presidente del Parlament, Roger Torrent, considera que, si el líder de ERC, Oriol Junqueras, no puede ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, "serán los militantes los que acaben decidiendo la mejor opción".

En una entrevista con Efe, Torrent, uno de los pesos pesados del partido, no ha querido anticipar "escenarios de futuro" sobre quién será el candidato de ERC a la Generalitat si no puede serlo Junqueras, inhabilitado y condenado a 13 años de prisión.

Se ha mostrado "esperanzado" ante la posibilidad de que el próximo día 19 el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, reconozca a Junqueras la condición de eurodiputado y le otorgue la consiguiente inmunidad parlamentaria.

Esto abriría la puerta, según Torrent, a que Junqueras pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, por lo que ya no haría falta abrir un debate sucesorio en ERC, aunque en el supuesto de que no pudiese encabezar la candidatura, el presidente del Parlament cree que serán los militantes los que decidan. "Junqueras no sólo es el líder de ERC porque ostenta la presidencia, sino que es quien mejor sintetiza los valores del partido", ha subrayado.

Consciente de que el líder de ERC ya ha afirmado que el actual vicepresidente del Govern y coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, sería un buen candidato, Torrent ha reconocido que "lo que diga" Junqueras "es importantísimo y es un elemento crucial". Ahora bien, ha matizado, "el mismo Junqueras reconoce que hay unos determinados procesos internos de elección de los candidatos", porque "ERC es un partido con raíces republicanas muy sólidas" y con mecanismos de "democracia interna que se utilizan constantemente en la toma de decisiones".

Por ello, ha indicado que, si a partir del día 19 se cierra la posibilidad de que Junqueras vuelva a encabezar la lista de ERC, "serán los militantes los que acaben decidiendo la mejor opción". Sobre la posibilidad de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y él mismo puedan hacer tándem y encabezar una candidatura, se ha limitado a señalar: "Estamos muy orgullosos de que ella pueda seguir ejerciendo la secretaría general, y es una pieza clave no sólo dentro de Esquerra, sino también en la política catalana".

Torrent ha evitado postularse como posible candidato de ERC y ha indicado que tanto él como los demás dirigentes republicanos son "eslabones de una cadena histórica" y están "dispuestos a asumir el papel que toque en cada momento y que pida el partido".

Después de dejar claro que él se siente "orgulloso" de ser el presidente del Parlament, Torrent se ha definido como "un independentista pragmático" que, antes de tomar decisiones, trata de preguntarse si éstas "permiten avanzar" hacia su objetivo o, por el contrario, son una mera "gesticulación" sin ninguna trascendencia. "No debemos tomar las decisiones pensando en cómo nos aplaudirán en Twitter una tarde, sino dónde estaremos la semana próxima y, sobre todo, dentro de cuatro años", ha afirmado.