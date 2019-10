Torra y Urkullu, los ausentes en la Fiesta Nacional del 12 de octubre

Los Reyes presidirán el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que se celebrará con el Gobierno en funciones y a menos de un mes de la repetición de las elecciones generales. La parada militar sacará al centro de Madrid a unos 3.500 militares y más de 70 aeronaves y 100 vehículos. Posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia ofrecerán la tradicional recepción en el Palacio Real en la que se espera, como es habitual, la presencia de los poderes del Estado, expresidentes del Gobierno y representantes del mundo económico, universitario y de organizaciones sociales. El desfile comenzará a las 11.00 horas con la llegada de los Reyes, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, a la tribuna de autoridades ubicada en la Plaza de Lima, frente al estadio Santiago Bernabéu.

La ministra de Defensa pide que no se abuchee al presidente del Gobierno

En la edición del pasado año los protagonistas fueron los abucheos que parte del público dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en su llegada como a su despedida del acto. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ya ha pedido a los descontentos con el ejecutivo socialista que este año muestren su malestar en las urnas en las elecciones que se celebrarán el próximo 10 de noviembre, en lugar de hacerlo en el desfile de este sábado. A su juicio, los pitos a Sánchez en este acto oficial son "una falta de respeto".

Tampoco asistirá Pablo Iglesias

Junto a los Reyes, sus hijas y los miembros del Gobierno, está prevista la asistencia al desfile de todos los presidentes de comunidades autónomas excepto los de Cataluña, Quim Torra; y de Euskadi, Iñigo Urkullu, cuya ausencia cada año ya es habitual. Muchos de los presidentes autonómicos se 'estrenan' este año en el desfile después de acceder al cargo en las elecciones del pasado mes de mayo. Con ello volverá a estar presente el gobierno de Navarra por la llegada a la presidencia de la socialista María Chivite, en sustitución de la nacionalista Uxue Barkos. Barkos no participó en ningún 12 de octubre en los cuatro años que permaneció en el cargo. También acudirán los presidentes del PP, Pablo Casado; de Ciudadanos, Albert Rivera; y, por primera vez, el de Vox, Santiago Abascal. No asistirán, como en anteriores ocasiones, representantes de los grupos nacionalistas ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha delegado la representación de su partido en la vicepresidenta primera del Congreso, Gloria Elizo, y el secretario general de Podemos en la Cámara Baja, Txema Guijarro. Estos sin embargo solo acudirán al desfile y no a la posterior recepción en el Palacio Real.