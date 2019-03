Tomás Gómez, sobre Susana Díaz y Pedro Sánchez: "Papá y mamá no se han divorciado"

El Secretario General del PSM se ha visto salpicado por la polémica generada por el "sobrecoste" del tranvía de Parla, algo que a pocos meses de las elecciones ha generado rumores que podrían costarle a Tomás Gómez la retirada del apoyo de Ferraz a su próxima candidatura.

Sin embargo, Gómez ha rechazado que el PSOE no lo apoye: "En absoluto, no solamente tengo la confianza de mis compañeros, es que tengo un mandato y el mandato es gobernar la Comunidad de Madrid a partir del mes de mayo". El socialista madrileño se ha defendido de las informaciones publicadas sobre el tranvía de Parla advirtiendo de que "por muchas campañas y persecuciones que se quieran hacer no van a poder conmigo y vamos a saltar todos los obstáculos".

Los rumores de diferencias en el PSOE no sólo afectan últimamente a la Comunidad de Madrid sino que también llegan a la cúpula. Las últimas voces conocidas hablan de un cierto distanciamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez por la intención manifiesta de este último de presentarse a unas primarias como candidatos a las próximas elecciones generales. Gómez al respecto ha zanjado el asunto diciendo: "Papá y mamá no se han divorciado".

Tomás Gómez ha querido aclarar que "el Ayuntamiento de Parla ni licita ni adjudica las obras del tranvía por una sencilla razón: porque no es competente ni para sacarlas a concurso ni para adjudicarlas", además, ha señalado que quien las adjudicó fue el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. También ha querido explicar que fue hace nueve meses y no hace 48 horas cuando el fiscal pidió la imputación "para dos Gobiernos de Parla" algo sobre lo que ha añadido que "nueve meses después no se ha imputado a nadie".

Preguntado sobre su actitud ante la posible irrupción de Podemos en las próximas elecciones el secretario general del PSM ha manifestado que su "adversario político es el PP, porque ideologicamente estoy en sus antípodas y Podemos tendrá que tomar una decisión sobre si va a permitir que gobierne el PP o el PSOE".