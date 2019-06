Todas las polémicas de Pérez Jácome, el nuevo alcalde de Ourense

El nuevo alcalde de Ourense se llama Gonzalo Pérez Jácome y pertenece al partido Democracia Ourensana (DO). El pasado sábado fue nombrado alcalde gracias a los apoyos del PP de José Luis Baltar, persona a la que ha tratado de ridiculizar en numerosas ocasiones.

Su carisma y fuerte personalidad ha llevado a Jácome a aparecer en los medios de comunicación por asuntos extrapolíticos.

En su primer día al frente del consistorio, la Policía Local de Ourense le multó por aparcar su coche privado en el lugar reservado para el vehículo de la alcaldía. Él se defendió argumentando que se debió posiblemente a "un exceso de celo por parte del agente, ya que el coche tenía a la vista el cartón que acredicativo para los medios de comunicación". Jácome, además de alcalde, es el propietario de Auria TV, un canal privado de televisión.

El pasado martes, en un programa de televisión que dirige el presentador Risto Mejide, abandonó en directo la retransmisión cuando le preguntaron sobre el incidente: "Si no me vas a dejar explicar, me voy", acusando a Risto de no respetar su turno de palabra.

Antes de llegar al Ayuntamiento, Jácome ya era conocido por ser una persona excéntrica y polémica. "Vengo a cambiar el mundo", decía en una entrevista radiofónica. "Mi punto débil son las formas, y quizás no le falten razón", así se daba a conocer en un vídeo de su canal de Youtube.

"Son unos cabezas locas todos ustedes", por dirigirse en esos términos hacia el resto de sus compañeros, Jácome fue expulsado de un Pleno. Finalmente, la Policía Local tuvo que presentarse para sacarle de la sala.

El partido de Pérez Lacome, DO, fue la tercera mayor fuerza política votada en las pasadas Elecciones Locales y Municipales. Gracias al apoyo del PP, de Baltar, logró convertirse en el alcalde de la ciudad; partido contra el que ha cargado en varias comparencencia, provocando el asombro en los ciudadanos.

Porque Jácome ha tratado de ridiculizar a su rival político llamándole "psicópata de corbata", "cacique" o incluso "Pequeño Nicolás", por su afición a los 'selfies'. Además también propuso una moción para que en los colegios se colgaran fotos de Baltar y que todo el mundo pudiese insultarle y burlarse de él.

Su canal de televisión privado, Auria TV, es la principal herramienta de Jácome para darse a sí mismo visibilidad y poder alimentar su ego. En un de los programas ha llegado aparecer sentado con los pies encima de la mesa, con botellas de vino y en una actitud de lo más llamativa: "Estoy hablando gallego por culpa del vino", se atrevió a decir en directo.

En febrero, volvió a protagonizar una escena similar a la ocurrida hace unos días. Jácome emitió a través de su cadena de televisión un incidente ocurrido con la policía. En el vídeo, que acusaba al agente de "corrupto", aparece supuestamente su coche mal estacionado.

Mientras arremeten verbalmente contra el policía, que trataba de arrancar el coche, Jácome y un concejal, que le acompañaba, trataron de impedir la acción del agente. Más tarde, el agente fue denunciado por atropello.

La Policía Local, a medir por sus palabras, no es del agrado para el nuevo alcalde de la ciudad, a la que ha comparado con "la mafia policial". Jácome aseguró que se presentaba para acabar con las "injusticias y la corrupción de los agentes orensanos", apoyada por el gobierno popular, que ahora le ha convertido en alcalde.