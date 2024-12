Tellado asegura que al Gobierno solo le queda "certificar su final" tras "los ocho días de oro del PSOE"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso que el "calvario" judicial del PSOE " no ha hecho más que empezar", asegurando que el Gobierno está "sin rumbo, sin recorrido y sin iniciativa" y que solo le queda "certificar su final".

Tellado recalca que siguen "con los ocho días de oro del PSOE", en referencia a la comparecencia ante el Tribunal Supremo del pasado jueves del exministro José Luis Ábalos, la de este lunes del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y la que ha tenido lugar hoy de Koldo Garcia, exasesor de Ábalos. Según ha señalado, son "los tres tenores del PSOE" que "parece que cantan con diferentes tonos" si bien "todos seguían la misma partitura". Según ha dicho, "uno ha cantado la Traviata y los otros dos es previsible que canten en falsete".

"Pero los tres, los tres seguían la misma partitura. Una melodía de sobres con dinero, pisos e incluso señoritas para los cargos y ministros socialistas que presuntamente favoreciesen sus negocios, ya podían ser obras públicas, rescates de empresas, compra de mascarillas, pruebas de laboratorio, deudas tributarias, licencias de hidrocarburos o lingotes de oro", ha asegurado. Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, asegurando que "donde está mal, siempre está el clan Sánchez".

El PSOE se defiende

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, ha señalado a PP y Vox de dar por buenas las acusaciones de Aldama. "Se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones, en su conciencia queda". Además, el ministro ha aprovechado para recordar que este mismo martes la Justicia ha concedido la libertad provisional al extesorero del PP, Luis Bárcenas, señalando al PP que "debería de recordar su historia reciente de condenas en firme por corrupción".

Con respecto al presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, el ministro ha señalado que no está colaborando con la Justicia, sino que está difamando, al hacer, a su juicio, acusaciones sin pruebas. Además, Bolaños ha pedido que se deje trabajar al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa y ha asegurado que desde el Gobierno desean " que se esclarezcan los hechos y quien tenga que pagar, que pague y a quien se esté acusando falsamente y sin pruebas, vea resarcido cuanto antes su honor y su buen nombre. A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar", ha indicado a continuación.

