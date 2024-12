Ayuso, en la cena de Navidad del PP, tras la declaración de Aldama: "No hay pan para tanto chorizo"

La semana de tribunales con las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García en el Tribunal Supremo también se ha colado en la cena de Navidad del PP, donde han estado presentes Ayuso y Feijóo. Han mostrado muy buena sintonía entre ellos e incluso llegaban a bromear en un ambiente más distendido al que acostumbramos a verlos. La presidenta madrileña sentenciaba afirmando que "no hay pan para tanto chorizo", aludiendo a la situación política nacional con los casos judiciales que salpican a dirigentes socialistas y al Gobierno, que "no lo tapa ni Franco".

En su intervención en esta cena de Navidad, Díaz Ayuso repasaba entre bromas y sin tapujos la "la situación política actual", partiendo de la declaración de este lunes del comisionista del caso Koldo, quien continuaba implicando al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en el supuesto cobro de comisiones, en las que también ha salpicado al PSOE.

El evento tuvo lugar en el Palacio del Negralejo, una finca de eventos ubicada en Rivas-Vaciamadrid. Además de Ayuso y Feijóo, también estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y un millar de asistentes.

Aldama "ha cantado por soleares"

Ayuso dijo que Aldama "ha cantado por soleares" este lunes en el Tribunal Supremo y "ha señalado a medio PSOE", al involucrar a Ábalos o al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de quien ha dicho que "siempre va de rodillas a Suiza".

"Ábalos, que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni al que le gustaba más el dinero que hacerse una maleta en Barajas, maletas que no llevaban precisamente pijamas, guías turísticas", resaltaba.

También apuntó que en todas las tramas relacionadas con el PSOE hay "lingotes, con bolsas de basura", y recordó que este lunes la Guardia Civil detuvo a la empresaria "por entregar sospechosa mercancía en metálico en la sede del PSOE", en el marco del caso Hidrocarburos, quien aseguró públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo de Aldama.

"Todo esto no lo tapa ni Franco"

Díaz Ayuso considera que "todo esto no lo tapa ni Franco", con el "Francaño" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha organizado con los actos para conmemorar a las víctimas del franquismo. Además, vaticinaba que "van para delante", incluido, ha dicho, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La presidenta madrileña augura un 2025 "lleno de dificultades", en los que el PP tendrá "22 ministros a la contra, delegación de Gobierno y todas las instituciones del Estado", por lo que ha emplazado a los populares a mostrar su "mejor cara" y "apuntalar esa casa común que somos en el Partido Popular". "La del centro derecha y todos aquellos que quieren de izquierda a derecha, voten un partido, voten a otro, que quieren vivir en paz, en torno a unos valores, a una convivencia, a una concordia que tienen ilusión por España y por lo que hemos ido. Y eso es imparable", ha subrayado.

