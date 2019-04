Tejeiro desvincula a la Infanta Cristina de las actividades desarrolladas por el Instituto Nóos

DECLARACIÓN DEL EXCONTABLE DEL INSTITUTO NÓOS

El excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro ha declarado en la sexta jornada de la vista oral del juicio por el caso Nóos. Tejeiro ha relatado que el Gobierno balear iba "dando largas" con argumentos como "que no había dinero" para no pagar al Instituto Nóos por no haber realizado los trabajos acordados, aunque finalmente el dinero se transfirió por orden de Jaume Matas. Tejeiro ha desvinculado además a la Infanta Cristina de las actividades desarrolladas por la entidad.