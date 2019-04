Tania Sánchez: "Se intenta decir que yo tomo la decisión y amaño un contrato, pero es falso"

Tania Sánchez, diputada regional de Izquierda Unida, ha negado las informaciones que se están publicando en algunos medios en cuanto a que su padre tenía en Vicálvaro una propiedad oficial que no ocupa. Sánchez ha dicho que es "totalmente falso" y que su padre no tiene ninguna propiedad ni ninguna hipoteca.

Por otro lado, la diputada de IU en la Asamblea de Madrid, niega haber participado en la adjudicación de ningún contrato a su hermano, pero en Espejo Público han tenido acceso a un documento que reza que el secretario del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid certifica que el 21 de octubre de 2008, Tania Sánchez estaba presente cuando se aprobó por unanimidad adjudicar el contrato para impartir unos talleres de formación a la empresa AUPA, propiedad de Héctor Sánchez, hermano de Tania. El documento refleja que su oferta fue la más ventajosa y que por ello recibió los 128.000 euros destinados a esta partida.

Sobre ello, Sánchez ha querido apuntar que puede que en el trámite hubiera algún error, "pero no depende de mi decisión", ya que "no hay participación mía que haya permitido que se tenga un contrato, eso se ha producido de acuerdo a un concurso público".

Además, Sánchez apunta que en la adjudicación a su hermano hubo un trámite y no una votación. "No se vota, se tramita por unanimidad de oficio porque vienen tramitados todos los expedientes de acuerdo a lo que dicen los técnicos", aclara. En una conversación por teléfono con Espejo Público, Sánchez dice que "se intenta decir que yo tomo la decisión y amaño un contrato, y es falso".

Asimismo, ha recordado que "a tres días de unas primarias, que salga todo esto, es raro", y aunque reconoce que "estamos en un proceso complejo", " no voy a acusar a nadie sin tener pruebas".

La diputada de Izquierda Unida dice que "se está intentando decir que yo he amañado el contrato y eso es falso" y subrayaa que "no he participado jamás en desvío de dinero público, en corrupción, ni amaños, estoy bastante tranquila".

Sánchez dice que "hay un expediente abierto y el ayuntamiento va a analizar todo" pero señala que "estamos hablando de errores administrativos" y niega el trato de favor a sus parientes.