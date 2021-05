Suspenden el pleno de Ceuta por una bronca entre Vox y otros partidos por el comportamiento durante la crisis migratoria

El presidente del Gobierno y la Asamblea de Ceuta, Juan Vivas, del Partido Popular (PP) ha tenido que suspender la Sesión Plenaria por los constantes insultos y reproches entre entre el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y el resto de grupos a cuenta de su comportamiento durante la crisis migratoria de Ceuta, en la que cruzaron la frontera de Marruecos a España más de 8.000 personas, varios de ellos menores.

Verdejo ha tildado de "vergonzoso" que la Asamblea no haya convocado un Pleno extraordinario sobre la "invasión" sufrida y Vivas ha arremetido contra la actitud de Vox durante la crisis: "A mí lo que me parece una vergüenza es que usted no apareciera en todos estos días por aquí, que no llamara para ver qué podía hacer por Ceuta, que se celebraran varias Juntas de Portavoces y usted no compareciera para ver cuál sería la posición de esta institución en uno de los momentos más graves de la historia para esta ciudad. Usted estaba desaparecido y yo planteando una estrategia de defensa de Ceuta mientras Vox pretendía incendiar Ceuta a mayor gloria del populismo", le ha reprochado.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha criticado a Vox diciendo que "provocan para buscar reacciones que les den rédito electoral: son la vergüenza nacional, una provocación constante y esperan rédito del daño que hacen a Ceuta".

"Usted se comunica a golpe de tuit como un niñato y no como el portavoz de un Grupo Parlamentario: los demás hemos estado al pie del cañón sin buscar fotos ni titulares, a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario", ha distinguido.

Cuando ha recuperado el turno de palabra Verdejo ha respondido a Hamed que "incendiar es proponer declarar persona non grata al presidente del primer partido de esta ciudad, que es Vox". "Usted nunca tendrá una diputada en Madrid como nosotros, en todo caso lo tendrá en Marruecos", ha espetado.

El portavoz de Vox se ha negado rotundamente a retirar la frase, como le ha pedido Vivas, por lo que la discusión ha derivado en una trifulca en la que el consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris (PP), se ha enfrentado a gritos con Verdejo: "Usted es un sinvergüenza y con este tipo de gente no se puede, es un fascista". "Este es el PP de Ceuta", ha lamentado el de Vox mirando a las cámaras mientras el presidente ha dado por suspendida la Sesión Plenaria.