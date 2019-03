Susana Díaz sobre la Secretaría General: "El tren ya pasó y si vuelve a pasar ya se verá"

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado que ella ya tuvo la oportunidad de ser secretaria general del PSOE federal el pasado verano, pero "el tren pasó", aunque ha añadido: "Si vuelve a pasar el tren, ya se verá".

Díaz se ha pronunciado así en un desayuno informativo en Toledo organizado por el diario digital Encastillalamancha.es, en el que ha insistido en que [[LINK:INTERNO|||20141217-NEW-00055-false|||no colaborará en que la imagen de los socialistas sea la de "los líos internos"]]" cuando "la gente lo está pasando tan mal" y ha subrayado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "siempre" contará con su apoyo.

"Yo ya pude ser secretaria general del PSOE o no, porque quizás no me hubieran votado mis compañeros, y el tren pasó y ahora no me preocupa, y si vuelve a pasar el tren, ya se verá, y, si no pasa, pues tampoco pasa nada, no tengo ningún problema por eso", ha aseverado.

Díaz ha admitido que tiene "ambición por cambiar las cosas" y por "tener la confianza de la gente", pero "sin preocupación" porque, ha insistido: "Si en la estación me quedo, me quedo, y si pasa otro tren, pues ya se verá". Sobre Pedro Sánchez, ha dicho que cuenta con su apoyo, si bien ha asegurado que cuando algo no le guste se lo dirá porque "no hay nada mejor que la sinceridad en las relaciones humanas". "Cuando las cosas se dicen con lealtad y sinceridad, la crítica constructiva es buena", ha afirmado la presidenta andaluza.

Por otro lado, Díaz ha querido "confesar" que ella misma le dijo el pasado verano al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que era un buen candidato para liderar el partido a nivel nacional. A su juicio, había "distintos referentes que hubiesen sido buenos timoneles para este barco" y, en concreto, ha asegurado que García-Page tiene "capacidad para llegar donde quiera".

Ha desvelado que "hubo mucha gente" que planteó al dirigente socialista y candidato a la Junta de Comunidades ser secretario general federal porque "daba seriedad, garantía, representa los valores del PSOE" y "es un hombre talentoso", de los que "la política necesita".

"Todo esto hacía que hubiera compañeros que en un momento difícil como el pasado verano lo miraran a él. De todos modos, el PSOE tiene mucha capacidad de caerse y levantarse", ha afirmado Díaz, quien ha añadido que "lo que pasó el pasado verano, será algo" de lo que aprenderán y tomarán "nota", y en "el futuro" les tiene "que llevar" a presentar a los ciudadanos "el partido que demandan, merecen y quieren".