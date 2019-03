Susana Díaz rechaza la propuesta del PP para que, tras las municipales, gobierne la lista más votada

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, califica de cambalache la propuesta popular y por lo tanto tendrá que buscar el acuerdo con Ciudadanos o Podemos. Ha apelado hoy a la responsabilidad de todos los partidos para "dar a los andaluces lo que necesitan" y ha rechazado "cambalaches y trueques raros" porque la Junta de Andalucía no puede ser "moneda de cambio de nada ni de nadie".

Tras reunirse ayer con los candidatos de las formaciones que lograron representación parlamentaria en las elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo, Díaz ha señalado que confía en que todos los partidos estén "a la altura", porque los andaluces aclararon en las urnas quiénes quieren que los gobierne.

Susana Díaz ganó por 14 escaños de diferencia al PP y esto justifica, según ella,"O gobierna el PSOE o no hay gobierno, pero con responsabilidad todos estaremos a la altura. El diálogo tiene que marcar esta legislatura y puede ser ejemplo para el conjunto de España". Ha precisado que busca "un diálogo fluido y que todos asumamos la responsabilidad de lo que han dicho los andaluces en las urnas".

Los partidos tienen ahora "oportunidad de pactos y lógicamente tienen que hacerlos, si no, es un camino a ninguna parte, que produce desasosiego", ha subrayado Díaz, quien ha señalado que el candidato del PP, Juanma Moreno, "no ha superado su derrota y está noqueado", y le ha llamado a "actuar con responsabilidad pero no pretendiendo trueques ('para ti la Junta y para mi los ayuntamientos') que los ciudadanos no entenderían". Lo califica de trapicheo.

Insiste en que el PP debe "reponerse cuanto antes de la derrota", no pensar en blindarse porque crea que puede perder y los que no crean en el bipartidismo tienen que sentirse útiles y ejercer su responsabilidad y "el reto no es el desgobierno. Voy a trabajar y confío en que todos estemos a la altura", ha pedido.

El Partido Popular insiste en llegar a ese pacto. Y critica que Díaz adelantó las elecciones para tener estabilidad y no lo ha conseguido. Otra de las condiciones que pone el PP es una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación.