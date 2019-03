Susana Díaz: "No me muevo un milímetro, cuando el juez impute delito dejarán el escaño"

"Lo digo con claridad, no me muevo ni un milímetro de lo que pienso. Es decir, que cuando el juez impute un delito a alguien, esa persona tendrá que entregar el escaño", ha reiterado la presidenta de la Junta de Andalucía. Díaz ha incidido en que "cuando uno está convencido de lo que piensa y de lo que dice, la coherencia es lo que prima". "Yo no me he movido ni un milímetro ni me voy a mover", ha continuado la secretaria general del PSOE, que ha apostillado: "Cuando el juez hable hablaré yo, y la persona a la que impute un delito tendrá que dejar el cargo".

Preguntada sobre si la imputación de dos expresidentes del Gobierno andaluz podría afectarle, ha señalado que respeta "muchísimo" a la justicia, pero que es "coherente" con lo que dice y con lo que hace, y no se va a mover "ni un solo milímetro" de su posición. "Y mi posición es que cuando el juez impute un delito, a la persona que le impute un delito tendrá que dejar el escaño", ha reiterado.

Chaves, Griñán y los otros tres aforados implicados en la causa del presunto fraude -los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno- han sido citados a declarar como imputados en el Supremo, después de pedirlo voluntariamente, entre el 7 y el 21 de abril, sin que pese sobre ellos por ahora ninguna acusación concreta.