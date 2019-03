Spottorno pide que se cierre pronto el caso Nóos porque es "un martirio" para la Corona

El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, prefiere no "especular" sobre la conclusión judicial del caso Nóos, si bien pide que el juez José Castro "termine pronto" la instrucción de un sumario que "lleva ya tres años largos abierto" y cuya prolongación resulta "un poco un martirio" para la Corona.



En una entrevista concedida a un programa de televisión, Spottorno ha precisado que la Casa del Rey trabaja con varios escenarios, pero no quiere adelantar ninguno porque desconoce "cuál será la hipótesis final que resulte de esta instrucción" y "especular sobre el futuro de lo que puede ser la conclusión del caso Nóos, sinceramente no nos lleva a ningún sitio -ha dicho-".

"Hay que confiar siempre en la Justicia, siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado" y "lo único que pedimos" es "que termine pronto", ha subrayado el jefe de la Casa del Rey en relación con este sumario, en el que Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, figura como imputado.

En espera de que el juez Castro decida si cita o no también a doña Cristina, Spottorno ha recordado que el sumario "se ha prolongado mucho en el tiempo", puesto que lleva ya "tres años largos" abierto, y ha añadido que él entiende que "se han hecho todas las diligencias que tenían que hacerse, tanto documentales como testificales como de todo tipo".

El jefe de la Casa del Rey ha subrayado que él piensa por tanto que "el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones" de "cerrar el sumario", tras reiterar que para la Corona es "un poco un martirio" ver "día tras día repicando este tema".