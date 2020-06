Un sobrino de Urdangarin confirma que le ordenaba entregar "sobres" a empleados de la trama

Un sobrino de Iñaki Urdangarin, Jan Gui Urdangarin, ha declarado hoy ante el tribunal que juzga el caso Nóos que estuvo contratado dos años por la empresa Aizoon para buscar información sobre patrocinio y eventos de motor y trabajar como mensajero, entregando y recibiendo sobres de otros trabajadores de la sociedad.

En su declaración como testigo ante el tribunal, el sobrino de Urdangarin ha detallado que cobraba su nómina en efectivo, en un sobre que recogía en las oficinas de Aizoon, situadas en la vivienda donde residían sus tíos -que están acusados en el juicio junto a otras 15 personas-, y allí recogía también otros sobres cerrados con los nombres de las personas a quienes debía entregarlos. Entre las personas a quienes entregaba sobres figuraba también su hermano Lucas y una amiga, así como otros que ha dicho que no recordaba.

"Yo seguía órdenes, era bastante fácil el trabajo y no le dediqué más atención", ha respondido ante la insistencia para que diera algún detalle de su trabajo o de los demás trabajadores de Aizoon que pudo conocer a lo largo de dos años, ante las dudas de las acusaciones de que realmente realizaran algún trabajo.

Sobre un correo electrónico remitido por su padre a Urdangarin y al contable de Aizoon, Marco Antonio Tejeiro, sobre problemas en la declaración de la renta por los ingresos de Jan Gui Urdangarin, el sobrino del entonces duque de Palma ha explicado que la razón fue que le sancionaron por no declarar todos sus ingresos.

Ha dicho que no le contó a su padre la nómina que percibía porque no sabía que era importante y desconocía que tenía que darle esos datos para incluirlo en la declaración familiar de renta. "No sabía que iba a influir de esa manera; si no, se lo hubiera dicho exactamente", ha recalcado.

Un trabajador que estuvo realizando labores de edición de textos y publicaciones para Noos Consultoría durante varios años ha asegurado que nunca tuvo conciencia de que existiera una sociedad con el nombre de Nóos y un instituto sin ánimo de lucro del mismo nombre.

Sus superiores, quienes "estaban al frente", eran Diego Torres e Iñaki Urdangarin. El empleado ha dicho que nunca participó en el proyecto de la candidatura de Valencia para los Juegos Europeos, negativa que ha reiterado cuando le han preguntado por un listado de facturas remitido a la Generalitat sobre esta iniciativa, en el que figura que realizó un viaje entre Madrid y Barcelona en enero de 2006 para una gestión ante el Comité Olímpico Español sobre esta iniciativa.

Durante la vigesimocuarta jornada del juicio de Nóos han prestado declaración una decena de testigos, una limpiadora de manera presencial y los demás por videoconferencia desde Reus, Terrasa, Marbella y Barcelona. Cuatro de los testigos eran asistentas de limpieza que estuvieron contratadas y dadas de alta en la Seguridad Social en la misma época y durante unos dos años por la empresa Aizoon, sociedad de la que eran propietarios al 50 % la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Una ha detallado que los duques de Palma le ofrecieron pagarle en negro y así lo hicieron durante un mes y luego la contrataron como telefonista, aunque solo trabajó de limpiadora. Otras dos fueron asistentas del hogar en el domicilio de la secretaria de Urdangarin, y una tercera, familiar de las anteriores, limpiaba las oficinas de Aizoon durante seis horas semanales, nunca se cruzó con otros trabajadores y cobraba 705 euros al mes. El juicio continuará mañana, cuando está previsto que declaren trece testigos, entre ellos la exvicepresidenta del Govern balear y eurodiputada Rosa Estaràs.