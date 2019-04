Sin acuerdo en Podemos sobre las reglas de juego para elegir la dirección

Tienen dos meses para elegir si Pablo Iglesias sigue siendo su líder o no, y en Podemos continúa la batalla interna. ¿Entre quiénes? Entre las tres grandes corrientes del partido. Los afines al secretario general, Pablo Iglesias, los leales al número dos, Íñigo Errejón, y los anticapitalistas.

Los nervios están a flor de piel y entre ellos no se ponen de acuerdo, ni siquiera en el sistema de votación. Cada uno presenta su propuesta por separado. Errejón lo acaba de hacer, no quiere que se obligue a elegir discutir sobre nombres, sino "poder elegir las mejores ideas, vengan de donde vengan". Pablo Iglesias no está de acuerdo, dice que "las ideas deben estar ligadas a las personas".

No solo hay cruce de mensajes entre los protagonistas, también entre sus defensores. El enfrentamiento es tal que en Podemos han llegado más lejos. Ayer el diputado Juan Pedro Yllanes, afín a Errejón, aseguraba que había recibido amenazas por parte de Juan Carlos Monedero, encuadrado con Iglesias. Y hoy en Espejo Público, cada uno defiende a los suyos. Irene Montero dice que Monedero ya lo ha explicado con elegancia. Mientras que Joan Baldoví, de Compromís, toma partido por los errejonistas: "Ayer Monedero no tuvo su mejor día".

Mañana Podemos celebra su Consejo Ciudadano y el domingo Pablo Iglesias presentará su propuesta y parte de la que será su candidatura a la dirección de Podemos. Veremos qué ocurre porque de momento las espadas siguen en todo lo alto.