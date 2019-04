Simancas: "El PSOE no podía permitir que Esperanza Aguirre fuera alcaldesa de Madrid"

Cree Rafael Simancas que Carmena abrirá las puertas del Ayuntamiento sin problemas aunque el PSOE pone condiciones para los asuntos que se van a llevar en el pleno y exigirán la transparencia de las cuentas. Destaca que el PSOE debatió si entrar o no en el Gobierno pero finalmente decidieron no entrar en gobiernos encabezados por otros partidos. Según Simancas, su objetivo es el de cumplir el cometido que se les ha encargado: encabezar la oposición.



Define a Esperanza Aguirre como una política muy "radical, recortadora y privatizadora"."La ciudadanía ha votado cambio en Madrid, ojalá el PSOE hubiera tenido 20 concejales, pero los ciudadanos han apostado por Carmena", matiza. Cree que fue la propia Aguirre la que convirtió a Carmena en la depositaria del voto útil al ubicarla como su opositora.



Sobre el 'tamayazo', del que se cumplen 12 años, Rafael simancas no se considera la víctima de aquella operación, cree que sufrió la democracia y los propios madrileños que han "sufrido" los gobiernos del PP. A su juicio existe una sentencia popular evidente y afirma que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez fueron pagados por grupos inmobiliarios que después se vieron favorecidos por las políticas urbanísticas del PP.