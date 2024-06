Streaming en directo | Feijóo pide elecciones al considerar inviable la legislatura y Sánchez asegura que en tres años volverá a ganar

El pleno del Congreso de este miércoles llegaba marcado por la ley de amnistía, que este martes se publicaba en el Boletín Oficial del Estado y por la resaca de las europeas del pasado 9 de junio. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado a su inicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "no tiene un gobierno sólido y no tiene el apoyo de las urnas", a lo que le instaba: "déjelo ya". "Mi partido ha conseguido tramitar más leyes en la oposición que usted en el Gobierno. Nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensan. No eternice lo que es inviable, esto no da más de sí", señalaba el líder del PP.

"Aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar"

Feijóo ha reprochado a Sánchez que "aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar". "Tiene una vicepresidenta que ha dimitido un poquito", ha confesado sobre uno de los asuntos de actualidad política más recientes: la situación de Yolanda Díaz. "Déjelo ya, sea responsable y pregunte a los españoles si quiere un gobierno estable o no. ¿Va a entregar la Generalitat a Puigdemont para que le deje gobernar un rato más?", decía Feijóo.

"Se convirtió en portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias"

Tras la intervención de Alberto Núñez Feijóo, ha sido el turno de Pedro Sánchez, quien ha considerado la pregunta de Feijóo como "intercambio de monólogos". Además, le acusa de no reconocer los resultados que dieron las urnas tras las elecciones de julio de 2023. "Pusieron en marcha la máquina del fango para que sigamos en la misma situación que en la partida, usted en la oposición y los progresistas en el Gobierno. Abrió la puerta a la ultraderecha, con su polarización, desinformación, convirtiéndose en portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, lo que ha hecho es que hoy tengamos dos ultraderechas". "En tres años, en 2027, se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal, y les vamos a ganar a los tres".

"Paquete de calidad democrática antes de que termine el verano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a presentar un paquete de medidas para mejorar la "calidad democrática" del país "antes de que termine el verano". "Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro, y hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las Cortes Generales, no le quepa duda", ha dicho Sánchez en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha reclamado pasar de las "cartas" y el "Twitter" al Boletín Oficial del Estado y actuar contra la "maquinaria del fango".

Sánchez recrimina a ERC su pacto con Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha recriminado a ERC el pacto con Junts para dar a Josep Rull la presidencia del Parlament, aunque también ha abogado por el entendimiento con los republicanos para poder alumbrar "gobiernos transversales" que primen "los derechos sociales y la convivencia" en Cataluña.

