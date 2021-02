Sergio Sánchez, presidente en una mesa electoral: "Nos fuimos tranquilos porque no vino nadie"

Sergio Sánchez ha sido presidente de una mesa electoral en las elecciones de Cataluña y ya con las perspectiva que da ver las cosas una vez vividas su experiencia no coincide con la imagen de "normalidad" que desde primera hora quiso transmitir la Generalitat.

"Es como si cogiésemos el metro, no teníamos ninguna protección" compara Sergio en Antena 3 Noticias que se queja de que no había mamparas que permitiesen mantener una distancia de seguridad entre mesa electoral y electores. Además, sobre la franja horaria reservada para las personas contagiadas este catalán lo tiene claro: "No hacía falta esa hora" porque asegura "nos podíamos contagiar durante toda la jornada".

De 19:00 horas a 20:00 horas la Generalitat aconsejó dejar esa franja para las personas contagiadas de coronavirus. Eso generó dudas y miedos hasta el punto de que se registraron más de 34.000 alegaciones de personas designadas para formar parte de una mesa electoral excusándose para no ir.

A los miembros de la mesa se les facilitó EPIs, pero según relata Sergio "nadie nos formó ni nos dijo como nos teníamos que poner ni sacar los materiales" y añade que les remitieron al libro de instrucciones que no estaba "ni en español, ni en catalán, ni en esuskera, ni en gallego".

"Como era el día de carnaval nos lo tomamos como si fuera el carnaval". A la franja horaria en cuestión, Sergio la ha llamado la 'hora zombie' y explica "era la hora en la que nadie sabía qué iba a pasar".

Sergio relata que en la última hora de la jornada de votación del 14-F acudieron a votar solo 10 personas por ello dice: "Nos fuimos tranquilos porque no vino nadie".