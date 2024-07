Selfies, aplausos y lluvia: así vivieron Felipe y Letizia la inauguración de los Juegos Olímpicos en París

Si algo quedó anoche patente es que París es la capital del amor. Prueba de ello son las instantáneas de varias de las parejas más relevantes. Muchas de ellas, monarcas de todo el planeta. La reina Letizia volvió a causar furor con su look: un vestido de Carolina Herrera con estampado floral en blanco y negro. Evento que Felipe VI inmortalizó con un selfie, antes de que comenzase el diluvio. Pero al mal tiempo, chubasqueros de plástico y sobre todo, buena cara... Como demuestra la energía con la que animaron a la selección española. Otra pareja real que captó la atención del público fue la de Mónaco.

Los reyes de España animaron con gran energía el paso de la selección de nuestro país

Para Alberto y Charlene las olimpiadas son un momento muy especial. Fue en los Juegos de Sidney, en el año 2000, cuando se conocieron. En aquel momento, Charlene, participaba como nadadora de la selección nacional de Sudáfrica. Otros entusiastas miembros de la realeza durante el desfile fueron Guillermo Alejandro y Máxima, siempre con elementos con el color que representa a los Países Bajos: el naranja. También se pudo ver a Federico y Mary de Dinamarca y a Felipe y Matilde de Bélgica.

Los jefes de estado de gran parte del planeta estaban presentes en la ceremonia a pesar de la fuerte lluvia

Pero hay quien fue sin su pareja. Es el caso de la primera dama estadounidense: "Lo de anoche fue espectacular. La lluvia no nos arruinó la fiesta... aunque a cada momento yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo superaremos esto?", ha comentado hoy Jill Biden en rueda de prensa. Pero aunque para gustos, colores, aunque pasada por agua, la ceremonia logró culminar en alto. Independientemente de los gustos, la ceremonia no dejo indeferente a nadie.

