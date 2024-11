El rector y el exvicerrector admitieron ante el juez la implicación de la asesora de Moncloa con Begoña Gómez

El rector, Joaquín Goyache, y el exvicerretor, Juan Carlos Doadrio, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) conocieron y tuvieron trato con la funcionaria de Moncloa, Cristina Álvarez, que envió el correo a una de las empresas que patrocinaba la cátedra de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra imputada por estos hechos, acusada de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior", escribió.

Los dos académicos ubican a Cristina Álvarez en las gestiones sobre dicha cátedra. La funcionaria de Moncloa ayudaba a Begoña Gómez en las gestiones relativas a su actividad privada, según han declarado ante el juez los responsables de la Universidad Madrileña y ha adelantado 'ABC'. Según recogen las acusaciones populares en sus escritos, el exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio dijo durante su declaración como testigo que Álvarez era la persona que acompañaba a Gómez cuando iba a la universidad.

Asimismo, Goyache ha negado irregularidades con relación a la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, así como que diese orden sobre quién debería dirigir la misma. El rector de la UCM ha aclarado que "la codirección no tiene ninguna labor académica y no exige ninguna formación" y ha señalado que el nombramiento fue a propuesta de la comisión mixta de seguimiento.

Sobre el software que Gómez habría patentado, el rector aseguró no tener conocimiento del mismo ni de ninguna irregularidad vinculada con este.

Una situación "antiestética"

Se trata de algo "antiestético" para los populares. Así se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante las Jornadas de Trabajo de Comité de Alcaldes del PP de Madrid. "Utilizar la mesa del Consejo de Gobierno de Ministros para alimentar una cátedra universitaria, aparte de dudosa legalidad, es profundamente antiestético", ha dicho.

"La chulería no puede gobernar. Así que, si eres la mujer del presidente y te quieres dedicar a los negocios, muy bien, pero dedícate a lo que te hayas dedicado siempre y no aproveches ahora que tienes una mesa delante con un poder infinito para dedicarte a un mundo del que nunca procediste. Porque eso no es ético y no sé si es legal o no, es horroroso", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que se haya llegado "a la catetada" de que "te den un título aunque no hayas hecho nada para merecerlo".

Ayuso lamenta que el Gobierno no "respete lo público", como esta semana en la cámara regional y sentencia que "la chulería no puede gobernar". "No creo que las mujeres necesitemos que el marido nos coloque o que aprovechemos la situación laboral del entorno para crecer. Creo que por nosotras mismas nos valemos bastante bien", ha dicho.

Varios miembros de la dirección nacional del PP también han acusado a Gómez de utilizar su "condición de mujer del presidente para sus negocios". El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha indicado que las informaciones que se han publicado "demuestran que, como dijo Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, más pronto que tarde se acaba sabiendo la verdad".

"La Moncloa era la sala de máquinas de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez", ha afirmado Bendodo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha afirmado que Gómez "no es una mujer con suerte". "Es la utilización de su condición de mujer del presidente para sus negocios", ha recalcado.

