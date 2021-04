Santiago Abascal pide evitar el "asalto comunista de Madrid" y que gobierne "el sátapa de Galapagar" tras las elecciones de Madrid

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurar que no van a encontrarles "en el enfrentamiento civil, sino en la "valentía" a pesar "de las piedras, de las amenazas y de las zancadillas".

Abascal ha pedido evitar el "asalto comunista de Madrid" y evitar que gobierne "el sátrapa de Galapagar" en la Asamblea General Ordinaria de la formación, que se ha celebrado de forma telemática y en la que también han intervenido el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio

"Vox ha encontrado y padecido la violencia como no la padece otra organización política en Europa" ha lamentado Abascal, al preguntarse de forma retórica, cuántos mítines del PSOE o de Unidas Podemos, de las fuerzas separatistas o de otros partidos "son interrumpidos con la violencia y con la saña con la que le sucede a Vox". "No seremos nosotros los que contribuyamos a que eso también les ocurra a ellos. No estamos hechos de la misma pasta", ha destacado.

Abascal sospecha que el candidato socialista Ángel Gabilondo es solo un "hombre de paja" y cree que Iglesias va a decir que no sigue adelante si no le dan la Presidencia" y frente a eso, ha subrayado que Vox "es el voto más seguro" porque es el partido que dice lo mismo en todas partes y votarles a ellos es lo que "más duele" a los enemigos de España y de la libertad. Para la izquierda que "alienta", "justifica" y "ampara" la violencia y que "gobierna las instituciones y no permite a la Policía poner orden.

Abascal ha señalado que su objetivo es convertir a su partido "en la primera organización política en España" tras haber llegado a ser la tercera fuerza en el Congreso y lograr "no ser un partido testimonial ni la muleta de otros partidos".

Monasterio exige la apertura de los estadios de fútbol, los toros y espectáculos al aire libre

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido este sábado la apertura "inmediata" de los estadios de fútbol, los toros y espectáculos al aire libre con "todas las medidas sanitarias necesarias". Así lo ha trasladado Monasterio en declaraciones remitidas a los medios, donde también aprovecha para desear suerte al Real Madrid en el Clásico de esta noche.