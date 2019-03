Santamaría reprocha "amnesia completa" al PSOE por criticar que adelanten los presupuestos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado al PSOE una "amnesia completa" después de que el portavoz socialista, Antonio Hernando, haya criticado al Ejecutivo por adelantar la aprobación de los presupuestos y anteponer así sus intereses a los de los españoles. Una decisión que, según ha dicho Hernando en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, no va a servir a la campaña electoral del jefe del Ejecutivo porque -ha dicho- "a estas alturas todo el mundo sabe que las promesas del presidente del Gobierno no valen nada".

El portavoz socialista ha lamentado que el Ejecutivo haya "pisoteado" el procedimiento legislativo y "despreciado" al Congreso durante toda la legislatura al abusar de su mayoría absoluta y que al adelantar ahora la aprobación de los presupuestos generales del Estado ponga los intereses electorales del PP por encima de los de la ciudadanía. Unas acusaciones tras las que la vicepresidenta ha defendido la "responsabilidad" de la decisión del Ejecutivo y recordando que fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que adelantó las elecciones en 2011 cuando España estaba al borde del rescate para no presentar los presupuestos generales del Estado.

"Qué cuajo", le ha dicho la vicepresidenta a Hernando, a quien ha explicado: "Este Gobierno va a tener que aprobar cinco presupuestos generales del Estado, eso es seriedad y responsabilidad, lo que a usted le duele es que la responsabilidad de este Gobierno pone manifiesto la irresponsabilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ustedes están recuperando".

Poco antes, Hernando insistía en denunciar que el Gobierno ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar 72 decretos ley sin justificación, lo que ha calificado como una "solemne chapuza". "Si en lugar de utilizar sus superpoderes para frivolidades como leerme los labios, lo hubiese hecho para cumplir su trabajo seriamente no nos encontraríamos con 40 leyes que hay que aprobar en dos meses. Eso no es trabajar hasta el último día, eso es el arreón del vago".

El portavoz socialista ha hecho hincapié en que los "perdedores" de la crisis han sido los parados y desahuciados, pero también el procedimiento legislativo: "que ustedes han utilizado y pisoteado a su gusto", ha afirmado.

"¿No les da vergüenza que con lo que está pasando en Grecia, Rajoy no comparezca en esta cámara desde el pasado 15 de abril y no vaya a hacerlo hasta la semana que viene?", ha preguntado Hernando a la vicepresidenta, quien a su vez le ha recordado: "Nosotros no dejamos un país al borde del rescate, recogimos los bártulos y nos fuimos a la oposición". Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno del PP ha sido el que ha llevado a España al crecimiento económico y a la creación de empleo y está "sacando del paro a los españoles que los socialistas abandonaron allí".

"No creo, señor Hernando, que a los diputados de mi bancada les importe trabajar mucho cuando se trata de buscar un empleo a los españoles. Usted se queja de que tiene que trabajar. Bienvenido porque tiene un empleo, este Gobierno trabaja para que el resto de los españoles también lo tenga", ha concluido.