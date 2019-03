Santamaría: "No queremos que ningún español sea extranjero en su país"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado en Barcelona a la "España solidaria" y a los "vínculos afectivos, de sentimientos, de cercanía, cariño y orgullo" más allá de los "jurídicos" que unen a Cataluña con el resto del país.

En la clausura de la convención para presentar el programa electoral catalán de las elecciones europeas, Sáenz de Santamaría ha recordado que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más se ha invertido en infraestructuras en las dos últimas décadas y la que alcanza un mayor saldo comercial con el resto de España, ya que vende mucho más de lo que compra.

Ha asegurado que los catalanes "también tienen en España su Gobierno" y que lo mismo que "no se puede entender España sin Cataluña, no se puede ocultar cómo sería Cataluña sin España". Y ha insistido en que el Ejecutivo "cumplirá con su obligación", por lo que "no puede haber referéndum y no lo habrá con este Gobierno". Porque ha explicado "el PP no quiere que "ningún español deje de ser europeo y menos que se convierta en extranjero dentro de su propio país".

En este acto también ha intervenido la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, que ha advertido de que en Europa "no hay espacio para los que quieren romper el proyecto de concordia y convivencia" de España, y ha apuntado especialmente al president Artur Mas, a CDC y sus "cómplices" de Unió, por "ir en sentido contrario del tiempo".

La dirigente del PPC ha dicho que Mas "quiere salir de España sea como sea, sin amparo legal ni internacional". Asimismo, lo ha acusado de engañar a los catalanes porque, ha dicho, "ninguna ley catalana permite hacer un referéndum" sin autorización del Gobierno.