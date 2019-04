Rajoy acepta reunirse el miércoles con Sánchez en el Congreso para "charlar"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha aceptado reunirse el próximo miércoles con el líder del PSOE y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, dentro de las negociaciones para encarar su investidura.

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha anunciado que "salvo que Sánchez se arrepienta", la cita entre ambos candidatos se producirá el miércoles tras el ofrecimiento de Sánchez para "charlar" y "dialogar".

Alonso ha recordado que Rajoy lleva mucho tiempo pidiendo un encuentro con el líder socialista y ha reclamado "que se le tome en serio al PP porque es una opción fuerte" y es la que ha ganado las elecciones generales.

Según ha dicho Sánchez, este domingo el PSOE se puso en contacto con el gabinete de Rajoy para ofrecerle esta reunión. "Como dice que no me quiero reunir con él le tiendo la mano para que nos veamos este miércoles", ha dicho, aunque ha dejado claro que no espera recibir ningún apoyo de Rajoy.