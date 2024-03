Israel advierte a Sánchez sobre el reconocimiento del Estado palestino: "Es una recompensa al terrorismo"

Pedro Sánchez se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el reconocimiento del Estado palestino e insiste en que esta es la solución al conflicto que asola Franja de Gaza. De hecho, se ha comprometido a llevar a las Cortes durante esta legislatura este reconocimiento. Un llamamiento que también ha hecho este domingo en el congreso de socialistas valencianos donde ha clamado que "por supuesto, este Gobierno será el que reconozca el estado palestino". La reacción de Israel no ha tardado en llegar y aseguran que esto no hará nada más que alejar la resolución del conflicto y "recompensar" el terrorismo.

Sánchez en su discurso en el congreso señala que "la única manera de garantizar la paz" es el reconocimiento del Estado palestino y por eso no duda en señalar que su Gobierno será quien lo haga. El pasado 9 de marzo también alegó que propondrá en las Cortes Generales "el reconocimiento del Estado palestino" y que lo harán "por una causa justa y por ser la única manera de que dos estados puedan convivir y coexistir en paz y seguridad".

Sin embargo, en Israel no han visto con buenos ojos la posición del Presidente y a través del portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Lior Haiat, señalan que "los comentarios del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el reconocimiento de un Estado palestino, así como la declaración conjunta de España, Malta, Eslovenia e Irlanda sobre su disposición reconocer un Estado palestino, constituyen una recompensa al terrorismo".

Señala que el reconocimiento "tras la masacre del 7 de octubre, envía un mensaje a Hamás y a las demás organizaciones terroristas palestinas de que los ataques terroristas asesinos contra israelíes serán correspondidos con gestos políticos hacia los palestinos". Por tanto, manifiesta que el único camino en la lucha contra el terrorismo es "condenar inequívocamente a Hamás por los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes sexuales que cometió durante el ataque del 7 de octubre" y que, además, señala que "continúan cometiendo".

Anima a "hacer un llamado explícito a la liberación de todos los rehenes" y declara que la solución al conflicto tiene que venir de manos de negociaciones directas entre las partes.

Respecto a la posición de Sánchez y otros países que han declarado que sí que reconocerán a Palestina como Estado, señala que "solo aleja el logro de una resolución y aumenta la inestabilidad regional".

Presión sobre Israel

Lo que en un principio parecía un conflicto donde los países, en su mayoría, respaldaban a Israel, ahora parece que se está dando la vuelta. Incluso su mayor aliado, Estados Unidos, advierte al país hebreo: "hemos sido claros en varias conversaciones y de todas las formas. Cualquier operación militar de calado en Rafah sería un gran error", declara la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris a la cadena ABC. "Me he estudiado mapas, esa gente no tiene ningún sitio donde ir", manifiesta.

Unas declaraciones que vienen provocadas por la inminente ofensiva del ejército de Israel sobre Rafah, una zona donde se han desplazado todos los refugiados palestinos (mujeres, hombres y niños, civiles) y que no tienen otro sito donde acudir. Netanyahu insiste en que este ataque a la zona es necesario para acabar con Hamás y asegura que esperan el apoyo de EE.UU pero que si no es así, "lo harán solos".

No solo Estados Unidos está ejerciendo presión respecto a esta ofensiva, sino que Macron, el presidente de Francia, ha señalado que el desplazamiento forzado de palestinos "sería un crimen de guerra" y que la situación humanitaria en ese territorio como resultado de las operaciones israelíes es "inaceptable". Por tanto, señala, según informa EFE, de la necesidad de "garantizar una entrada masiva de ayuda humanitaria frente al riesgo inminente de hambre y la privación de los recursos más esenciales impuesta a la población de Gaza".

Balance de muertos y heridos

Varios focos del ejército de Israel en Franja de Gaza dejan nuevos muertos en una jornada más donde las FDI no cesan el fuego sobre algunas de las zonas más pobladas del enclave. Al menos 18 palestinos han muerto en un bombardeo en Deir al Balah, seis personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Al Aqsa, según medios palestinos como Filastin. En Rafah, otras tres personas han muerto en el campamento de refugiados de Yabna.

Esto hace que el número de muertos ascienda a 31.226 y 74.518 heridos. Concretamente en las últimas 24 horas han muerto 84 palestinos y se han herido a 106. Muchas personas se encuentran atrapadas bajo los escombros, por lo que el número de fallecidos y heridos podría aumentar.