Sánchez: "No me preocupa Podemos. Son ellos quienes tienen que preocuparse de nosotros"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que "hay mucho oportunismo ideológico en Podemos", formación política a la que no ve como una amenaza para su partido. "No me preocupa Podemos, para nada. Ellos son los que se tienen que preocupar con nosotros", afirma Sánchez en una entrevista que publica el semanario Expresso.

"Ahora dicen que son socialistas. Hasta les agradezco que reconozcan que la socialdemocracia es la solución de los problemas de España", añade. En opinión del dirigente socialista, la formación que lidera Pablo Iglesias ha dado "un giro de 360 grados" porque "comenzó diciendo que era izquierda antisocialista, después que no era de izquierda, ni de derecha, ni de centro, y hace días dice que es socialdemócrata".

El Partido Socialista, dice, tiene su propio espacio y, "al contrario de Podemos, que aspira a construir un mayoría social de rechazo, el PSOE aspira a construir una mayoría social constructiva". "Somos un partido reformista, radical en el fondo, moderado en las formas, precisa.

Al igual que condena "el fraude electoral de Rajoy" por no cumplir su programa electoral, reprueba "con la misma vehemencia" que Pablo Iglesias se haya presentado a los comicios europeos con un programa "del que ahora reniega".

La primera cosa que hay que pedir a los políticos en España es, a su juicio, coherencia porque la política "no es prometer una cosa y luego hacer otra". Pedro Sánchez espera recuperar la confianza de los ciudadanos "con credibilidad y capacidad", y con transparencia, algo que, asegura, "no es una moda, es una necesidad para luchar contra la corrupción".

Por otro lado, el secretario general del PSOE ha afirmado que s "avergüenza" del Gobierno y ha pedido a su presidente, Mariano Rajoy, que "se deje de historias" porque su historia es la del "fraude electoral", la desigualdad y la la corrupción.

Sánchez ha participado en una asamblea abierta en Logroño, acompañado por el secretario de Organización del PSOE y líder de los socialistas riojanos, César Luena; y las candidatas al Gobierno riojano, Concepción Andreu; y a la Alcaldía de Logroño, Beatriz Arraiz.

Sánchez, en una breve intervención antes de contestar a las preguntas que le han formulado en la asamblea, ha aludido a que Rajoy ha dicho que la crisis ya es historia. "Hablaba de algunos bares y cafeterías que parece que frecuenta, pero que no son los que frecuentan la clase trabajadora y la clase media", ha declarado. "

Yo le digo al señor Rajoy que se deje de historias, su historia es, desgraciadamente, bien conocida por muchos trabajadores y clase media de este país durante estos tres años", ha indicado. Ha relatado que la historia de Rajoy es "la historia de un fraude electoral porque dijeron que iban a bajar los impuestos y los han subido en 20.000 millones de euros a la clase trabajadora y media".