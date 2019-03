Sánchez a los catalanes: "Os queremos y queremos vivir juntos"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido "sensatez" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y "valentía" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque "ni el inmovilismo ni el separatismo" han aportado ni aportan "nada" ni a España ni a Reino Unido. Además, ha dicho a los catalanes que no vale decir solo "no" y ha llamado a votar "juntos una Constitución Federal".



Sánchez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Congreso extraordinario que el PSE-EE celebra en Bilbao, en el que será elegida la nueva dirección liderada por Idoia Mendia, que sustituye a Patxi López al frente del partido en Euskadi.



El líder socialista ha afirmado que en España se ha avanzado como país "siempre juntos, siempre unidos, y por eso, ante la crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña", ha reclamado a Más "sensatez y a Rajoy valentía".



"Les decimos a los catalanes, desde Euskadi, desde cualquier punto de España, que les queremos, que queremos vivir con ellos, que juntos somos más fuertes. Desde Bilbao, desde Madrid, desde Sevilla, les decimos que no vale decir 'no, no y no', que los catalanes y el resto de españoles vamos a votar juntos, que vamos a votar a una Constitución Federal porque aquí, como en Reino Unido, ni el inmovilismo ni el separatismo han aportado nada próspero a sus sociedades", ha apuntado.



Por ello, ha asegurado que los socialistas votarán "si a la diversidad, si al verdadero ser de España, si a una España federal". "Esa es la propuesta del PSOE", ha apuntado.



EUSKADI

Pedro Sánchez ha recordado que el socialista es el partido "más antiguo de Euskadi", y aunque "a algunos les moleste", no se puede "entender el socialismo en España sin el PSE-EE, y tampoco se puede entender Euskadi sin el PSE-EE".



Por ello, ha afirmado que hay que decir "alto y claro" a todos aquellos que se atreven a decir "que ellos son los verdaderos vascos que nadie ha hecho tanto por esta tierra como el socialismo vasco". "Y a quienes pretenden ser los guardianes de las esencias, decirles que nosotros ya peleábamos por los derechos de los trabajadores en las minas, en los puertos, en las fábricas antes de que ellos nacieran", ha apuntado.



Asimismo, ha señalado que, a quienes afirmen "que España vuelve la España a Euskadi y que Euskadi nadie tiene que ver con España, decirle alto y claro que aquí se ha defendido la libertad con la sangre de andaluces y se han levantado y abierto fábricas con el sudor de gallegos y extremeños".



LA RETIRADA DE RODOLFO ARES

El hasta ahora secretario de Organización de los socialistas vascos y responsable de las campañas electorales durante 30 años, Rodolfo Ares, ha recordado que éste es el primer congreso en el que Pedro Sánchez viene como secretario general del PSOE y ha mostrado su deseo de que, en próximas ocasiones, acuda como presidente del Gobierno.



Las primeras palabras de Ares han sido de reconocimiento a Jesús Eguiguren, expresidente del PSE-EE que se encuentra enfermo y, por ello, no ha podido asistir al encuentro. "Que se recupere pronto", ha afirmado.



El histórico dirigente del PSE-EE ha anunciado su retirada de "la primera línea de la línea política", para dar paso "al relevo generacional" en la Ejecutiva de los socialistas vascos, con "el orgullo" del "pasado" en el que no desistieron pese a los asesinatos o las amenazas del terrorismo de ETA y en defendieron el autogobierno, incluso desde la Presidencia del Gobierno vasco.



Rodolfo Ares ha señalado que este congreso "cierra un largo ciclo duro y difícil del socialismo vasco" para abrir un nuevo tiempo "cargado de incertidumbre, pero también lleno de oportunidades".