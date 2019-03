Sánchez: "Mas me dijo que, si no había consulta, consideraría convocar elecciones"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que "ninguna persona que esté en un juicio estará en una lista del Partido Socialista", en referencia a casos de corrupción. También ha asegurado que su propuesta de reforma constitucional persigue "reconocer la singularidad de Cataluña" para mejorar su encaje con el resto de España. Durante la entrevista, realizada por la directora de informativos de Antena 3, Gloria Lomana, ha respondido también a preguntas sobre las próximas elecciones del mes de mayo y el auge de Podemos ("el PSOE no pactará con el populismo"), y sobre economía, entre otros temas.

Sobre Cataluña:"La regeneración de la democracia exige una reforma constitucional"

En su primera entrevista en televisión tras ser proclamado líder de los socialistas, Sánchez ha afirmado que "la regeneración de la democracia exige una reforma constitucional", con la que, entre otros objetivos, persigue un mejor encaje de Cataluña con el resto de España. Preguntado por la posible consulta del 9 de noviembre, ha afirmado que "Artur Mas no tiene ningún derecho a obligar a ningún catalán a elegir entre ser español y ser catalán".

No obstante, Sánchez ha revelado que el presidente de la Generalitat de Cataluña le dijo en la reunión que ambos mantuvieron a comienzos de septiembre en Barcelona que, si no se produjera la consulta el 9-N, estudiaría convocar elecciones. "Me dijo que si no había consulta, sopesaría seriamente convocar elecciones", ha afirmado, lo que, en su opinión, dividiría "aún más a la sociedad catalana".

"Con la soberanía nacional no se va a jugar", ha dicho al enfatizar que es uno de los puntos en los que el PSOE apoya al Gobierno. En cualquier caso, ha pedido a Mas que "cumpla con su palabra" y no convoque una consulta que es "ilegal".

Sobre Economía: "Uno de los errores de Zapatero fue no afrontar una reforma fiscal"

Más allá del tema catalán, también ha hablado de economía. "A mí me gusta Renzi por su impulso reformista y porque frenó al populismo", ha reconocido al compararse con otros modelos económicos europeos. Respecto a François Hollande, ha comentado que "el socialismo francés está viviendo un momento de turbulencias", aunque ha remarcado las diferencia entre España y el país vecino.

El líder del PSOE ha afirmado que "uno de los errores fundamentales" a la hora de afrontar la crisis del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa de presidente del Gobierno, fue "no afrontar una reforma fiscal".

Preguntado por la situación de inestabilidad que se vive en Siria e Irak, Sánchez se ha mostrado crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy por no sumarse a la coalición internacional contra el Estado Islámico: "No puede permanecer ajeno a la coalición y haría bien en incolucrarse", ha afirmado, aunque ha matixado que "sin el envío de tropas". "Se trata de "un peligro que es global, como es el terrorismo yihadista", recordó.

Exigirá responsabilidades en casos de corrupción

"Todo aquel compañero que tenga que comparecer en un juicio tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir, se llame como se llame", ha afirmado el secretario general del PSOE cuestionado sobre la corrupción. No obstante, ha defendido a Manuel Chaves y José Antonio Griñán porque, ha dicho, "no se ha demostrado" que se hayan enriquecido de forma ilícita de forma personal ni tampoco su formación.

Más contundente se ha mostrado en el caso de Jordi Pujol: "Eso es corrupción, creo que tiene que comparecer y que tiene que crearse una comisión de investigación", ha dicho.

"Primarias va a haber, en julio, y yo me voy a presentar"

Sánchez ha explicado que su decisión de retrasar hasta el próximo mes de julio las primarias para elegir al candidato del PSOE a las próximas elecciones generales obedece a la necesidad de centrarse "en los temas que realmente preocupan a los ciudadanos". No obstante, ha subrayado que "la habrá" y que él se presentará, incluso aunque en la cita con las urnas de mayo su partido se vea superado por Podemos.

Sobre Podemos:"El PSOE no pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez"

"Comparto el cabreo de la sociedad española, pero el populismo no es la solución", ha dicho al ser preguntado por el ascenso del partido de Pablo Iglesias. Sin embargo, Sánchez, que ha insistido varias veces en que "el Partido Socialista va a hacer frente tanto al PP como al populismo", ha evitado responder si pactaría con Podemos en eventuales pactos postelectorales.

Sánchez, que ha rechazado que el auge de esa formación se deba a la caída del PSOE, ha avisado de que quien "se frota las manos" con su auge es el PP, con una "táctica que perjudica al país". Sí ha subrayado que el final del "populismo es la Venezuela de Chaves", en referencia a "la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad" del país americano.

"Mi modelo es el modelo de Pedro Sánchez", ha afirmado el líder socialista al explicar cuál será su "proyecto ganador" de cara a las próximas citas con las urnas. En este punto, se ha referido a la reindustrialización de España como base de la recuperación económica y a una apuesta por la educación.