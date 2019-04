Sánchez insistirá ante el Rey en que Rajoy “tiene la responsabilidad”

Se prevé que el líder socialista exponga al Rey lo mismo que poco antes había manifestado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien descartó que Sánchez intente formar un gobierno alternativo en caso de que Rajoy decline presentarse a la investidura por falta de apoyos.

"No, sinceramente no", ha asegurado Hernando para despejar la duda de qué haría Sánchez ante la posibilidad de que tras la ronda del Rey con los partidos, no se proponga a ningún candidato.

En declaraciones en el programa "Más de uno" de Onda Cero, el portavoz socialista ha opinado que aunque Rajoy no asuma hoy la responsabilidad de intentar la investidura, "seguirá teniéndola mañana" y "tiene que ser él el que la explore con la máxima capacidad de negociación con otros partidos".