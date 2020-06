Sánchez se enfrenta al primer debate de investidura sin contar con los apoyos suficientes

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, encara desde este martes el debate de investidura en el Congreso con la certeza de que por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, porque tanto el PP como Podemos le siguen negando su apoyo.

A menos de 24 horas para que comenzara el debate y con el único apoyo garantizado de Ciudadanos, Sánchez hizo un último intento para evitar el fracaso de su investidura con una nueva oferta a Podemos, Izquierda Unida y Compromís, aunque con escaso éxito. "No me resigno a que las fuerzas del cambio no sumen", ha asegurado.

Propuesta rechazada ya de plano por Podemos, que ha lamentado que la nueva oferta del PSOE sea sólo un "corta y pega" de su pacto con el partido de Albert Rivera. Iñigo Errejón ha lamentado que este documento aboque a una semana perdida y ha emplazado a los socialistas a retomar el diálogo después del fracaso de Sánchez, siempre que opten por un gobierno "plural" y "de cambio". También Izquierda Unida ha dado un sonoro portazo a la nueva oferta.

La Presidencia Federal de IU ha acordado votar no en la primera votación del miércoles, convencidos de que es "imposible compatibilizar un programa social de izquierdas con una política económica de derechas".

Documento que no convence tampoco al PP, que ha criticado el "mercadeo" de propuestas de gobierno del líder del PSOE y ha recalcado que, cuando fracase en la investidura, "ahí estará el PP" con su presidente, Mariano Rajoy, al frente. Al margen de las posiciones de cada uno de los partidos, el debate comenzará esta tarde a las 16.30 horas con la única intervención del secretario general del PSOE sin límite de tiempo.

Ya el miércoles tomarán la palabra el resto de portavoces, comenzando por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Según los cálculos del presidente del Congreso, Patxi López, la primera votación -en la que Sánchez necesita mayoría absoluta- podría llegar hacia las nueve de la noche de mañana. Este horario llevaría a la segunda votación, en la que basta la mayoría simple, a las nueve de la noche del próximo viernes, 4 de marzo.