Salvador Illa recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer

El líder del PSC en el Parlament catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recibido hoy la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Se le ha inyectado el suero sobre las 09:30 de la mañana de este miércoles en uno de los pabellones del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Illa llegó al lugar acompañado de su mujer y tras media hora en la cola, le han atendido dos enfermeras, Iris y Cristina.

El socialista celebró su 55 cumpleaños el pasado 5 de mayo y durante la campaña de las elecciones catalanas, algunos de sus oponentes sugirieron que no se quiso hacer el test previo al debate porque se había vacunado de forma fraudulenta, saltándose los protocolos del propio Ministerio de Sanidad del que fue responsable hasta finales del mes de enero.

Illa tildó aquellas acusaciones de "calumnias" y aseguró que se vacunaría cuando le tocara por su grupo de edad. Este miércoles, ha anunciado su vacunación con un mensaje por Twitter donde ha agradecido a las profesionales que se la han administrado y a todo el personal sanitario y la comunidad científica por su labor.

"Hoy, Iris y Cristina han sido las profesionales que me han atendido para administrarme la primera dosis de la vacuna contra la covid19. Se me hace imposible no acordarme y agradecer a todo el personal sanitario y a la comunidad científica su titánica labor para vencer al virus", han sido sus palabras.