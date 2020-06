Sáenz de Santamaría, sobre el desafío independentista: "No se pondrán por delante de la democracia y los derechos de los ciudadanos"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa después de que la Mesa del Parlament de Cataluña hayaadmitido a trámite la Ley del Referéndum.

En la primera parte de su comparecencia Santamaría ha querido denunciar "el abochornante espectáculo" que se ha producido en el Parlament y asegura que "no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política".

La vicepresidenta señala que lo que ha ocurrido en el Parlament es un "acto de fuerza" contrario a la democracia y asegura que decisiones como las que se han tomado hoy son propias "de otras latitudes, no de la Europa occidental" porque "querer imponer una decisión contraria a la Constitución y a la democracia vulnerando derechos de los ciudadanos" demuestra, según Santamaría, que "quienes están al frente de sus instituciones se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia".

Soraya Sáenz de Santamaría tacha de "vergonzoso" que los diputados no hayan tenido derecho a defender su democracia y lo que "consideran que es leal y justo" y que hayan tenido que ver "cómo se usurpan las competencias de aquellos servidores públicos, llamados a ordenar los debates" y asegura que "han demostrado que en su dinámica de imposición no se les pone nada por delante" y quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes: "No se pondrán por delante de la democracia y los derechos de los ciudadanos", porque el Gobierno de España y los partidos políticos que les acompaña están para "defender la libertad y la democracia".

En su rueda de prensa, la vicepresidenta ha asegurado que ha sido una mañana "intensa" porque "lo que hemos vivido hoy en Cataluña es una patada a la democracia y a la decencia política".

"Vamos a poner en marcha todas las iniciativas que paso a paso nos permitan defender la democracia y las libertades de los catalanes y del conjunto de los catalanes", ha asegurado la vicepresidenta que insiste en que el Gobierno va a "responder a esta barbaridad" con todos los mecanismos legales.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado durante su rueda de prensa que el presidente del Gobierno ha firmado un escrito en el que ordena a la abogacía del estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional.