Sáenz de Santamaría: "Mas está forzando a los ciudadanos al incumplimiento de la ley"

Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha hecho un breve repaso sobre la actuación del Gobierno con respecto a Cataluña desde que anunciaran un referéndum para el día 9 de noviembre y el presidente de la Generalitat firmara para que dicha consulta se produjera.

"Cuando Mas anunció la fecha de un referéndum, el Gobierno le dijo que no se iba a celebrar. Planteó una ley de consultas que fue impugnada por el Gobierno en una convocatoria suspendida por el TC". Asimismo, la vicepresidenta ha criticado a Mas por considerar que no respeta ni las decisiones que él mismo ha emprendido, en relación a la última convocatoria para el 9-N.

Santamaría ha asegurado que "se está poniendo a funcionarios en la tesitura de no cumplir la ley", algo que no se puede permitir, en opinión de la vicepresidenta. "El presidente de la Generalitat no puede forzar a los ciudadanos a incumplir" la ley, ha subrayado.

Además, asegura que "ya no es tanto lo que él haga, es que su actuación afecta a terceros, que no tienen por qué vivir la incertidumbre de qué les va a pasar en el futuro", y ha querido mandar un consejo a Mas: "la prudencia no es mala consejera".

La vicepresidenta ha invitado a la Generalitat entera a la reflexión. "El referéndum no se va a celebrar", ha insistido, ya que "no cabe en la Constitución", y ha recordado que no hay un censo, no está claro quién puede votar o si puede hacerlo varias veces, no hay vocales, ni presidente... y ha pedido que Mas tranquilice a la ciudadanía, que es lo que se espera de un presidente, ya que "hay mucha gente intranquila" porque s eles están pidiendo actuaciones que no son legales.