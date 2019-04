Sáenz de Santamaría: "Es una investidura fallida y se habrán perdido dos meses"

SEGUNDA SESIÓN DEL DEBATE DE INVESTIDURA

La vicepresidenta del Gobierno ha criticado que Sánchez no respete la voluntad de los españoles, y explica que se trata de una "investidura fallida", por lo que ahora se "abre un periodo de dos meses en el que hay que trabajar". Explica que "no hay que echar por la borda todas las reformas que nos han permitido salir de la crisis " y añade que no entiende la postura de Ciudadanos, al apoyar un programa de Gobierno que sólo pretende derogar las políticas del PP.