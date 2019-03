Turull dice que la citación a los alcaldes "incrementa" el compromiso independentista

El conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que la instrucción del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para citar como investigados a los alcaldes que cedan locales para 1-O solo sirve para "incrementar" el compromiso independentista.

En declaraciones a los periodistas antes del acto de conmemoración de la Diada en Madrid, celebrado este miércoles en el Centro Cultural Blanquerna, Turull ha advertido que "los problemas no se prohíben sino que se afrontan; porque a base de la prohibición no se solucionan, se incrementan". En este sentido, ha señalado, sobre la posibilidad de que algún dirigente municipal sea detenido, que los alcaldes y la Generalitat van "todos a una" y la "prioridad" es poner las urnas el día 1 de octubre para celebrar el referéndum. "Cada día nos dan un motivo más", ha concluido.

Además, se ha referido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tiene, a su juicio, "un claro problema de percepción de la realidad" en Cataluña porque "la mayoría" de los catalanes "quiere decidir votando y quiere que se pongan las urnas" y no hará caso de las "amenazas" en este sentido.

Posteriormente en su discurso durante el acto, Turull ha recriminado al Gobierno que siempre ha dado "el no como respuesta y la resignación y amenaza como bandera" a las ofertas de diálogo realizadas por el Ejecutivo catalán sobre el proceso independentista. "El Govern hasta el último minuto ofrece diálogo sobre la cuestión, que digan hora y lugar y allí estaremos, pero no contemplaremos las tres R que quiere el Estado: la renuncia, la resignación y la rendición", ha aseverado. Turull ha insistido en que el Govern ha intentado "todo" para ofrecer diálogo pero a cambio solo recibe "querellas", lo que considera "un despropósito absoluto".

Por eso, ha insistido en la determinación de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre. En este sentido "no vemos ningún obstáculo que no pueda ser superado", ha apostillado en su declaraciones. Ha considerado que actuaciones con la instrucción dictada por el fiscal general, o el posible cierre de la página web del referéndum, son "dinámicas anteriores a la Constitución" y que "solo pasan en Turquía" y otro tipo de países antidemocráticos, pero no conseguirán parar el "tsunami democrático" del proceso independentista.

De hecho, en referencia a la postura que pueda adoptar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha indicado que la "equidistancia" ha acabado y que "o estás del lado de los que están haciendo todos para poner las urnas o de aquellos que está dispuestos a generar dinámicas no precisamente democráticas".

En todo caso, con respecto a la página web sobre el referéndum ha explicado que "no ha costado un duro" porque es la que ya que se hizo para votar sobre el Estatut catalán y ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que se documente un poco" antes de reclamar aclaraciones sobre el dinero público empleado.

Aparte de la intervención de Turull, con la que se ha clausurado el acto, la celebración de la Diada en Madrid ha contado con la apertura a cargo de delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell, y la entrega de los reconocimientos "Amic del Blanquerna". La celebración ha terminado con la interpretación del "Cant dels Segadors", el himno catalán, tras lo que algunas voces gritaron "Visca Catalunya lliure".