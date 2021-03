Rueda de prensa del Consejo de Ministros hoy martes 16 de marzo, vídeo en directo

Se ha celebrado el primer Consejo de Ministros después de que se conozca la noticia de la renuncia de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno. Después de la reunión, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, mantendrán un encuentro.

Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para presentarse a las elecciones de Madrid. De momento todavía no se sabe qué novedades habrá en el gabinete, aunque Pedro Sánchez, "no ve problemas" en que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ocupe el puesto de Iglesias como vicepresidenta, es algo que todavía no es oficial.

El candidato de Podemos ha ofrecido a Más Madrid formar una candidatura "única" para las elecciones en Madrid de 2021, para construir una candidatura "fuerte" que haga frente al avance de la ultraderecha.

Iglesias ha afirmado que deja el Gobierno con el objetivo de construir una "candidatura fuerte y con carácter de izquierdas", por eso ha pedido al grupo Más Madrid construir una candidatura única.

Rueda de prensa del Consejo de Ministros