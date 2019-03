Rubalcaba niega que tuviese relación con Villarejo: "No a salir nunca mi voz hablando con él porque nunca estuvo en mi despacho"

El ex ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado "nunca" vio al excomisario Villarejo: "nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada". "Tengo la conciencia (tranquila) de que no a salir nunca mi voz hablando con él porque nunca estuvo en mi despacho ni me senté con él ni le encargué nada nunca", ha señalado.

En una entrevista en Onda Cero, Rubalcaba ha dejado claro que no tuvo relación alguna con el excomisario Villarejo. "Cada vez que veo lo que está haciendo Villarejo me siento muy mal, el que no supiese lo que hacía no me quita responsabilidad, yo estaba ahí en el Ministerio", ha apuntado.