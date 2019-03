Rubalcaba: "La imputación de Mas tiene implicaciones políticas"

El exsecretario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba , cree que, en relación a la imputación de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N, "es discutible que Mas haya cometido un delito" y sostiene que "detrás de la decisión del juez hay una valoración política". No obstante, añade que "el juez ha hecho lo que tenía que hacer, pero hay una politización".

Recuerda que "hace dos años y medio ya le dije a Rajoy que Cataluña era un problema a peor" y reconoce que "me encanta que Albiol diga que las firmas contra el Estatut fueron un error".

"En Cataluña entierran con la senyera y bautizan con la estelada"

En una entrevista en el programa de 'Más de Uno', de Onda Cero, Rubalcaba ha afirmado que "la gestión del Estatut fue un completo desastre" y ha subrayado que "siento no haber empujado más a Mariano Rajoy para hacer una reforma territorial".

En su opinión, "los partidos que integraban el catalanismo político han sufrido mucho cuando el debate ha sido independencia sí o no" y considera que "el PSC ha sufrido mucho pero creo que esto se va arreglar y el PSC volverá a ser clave en la vida política catalana". Además, insiste en que "siempre hemos dicho 'no' a la independencia, no se puede acusar de ambigüedad al PSOE".

Siempre he sido partidario de que se vote en Cataluña, pero tenemos que votar todos. El problema de la votación como la planetan es "o me voy o me quedo como estoy", y no, "sería o me voy o me quedo cambiando las reglas". Un ejemplo de ello, dice Rubalcaba, es el de Cameron, en Escocia se votó, "o Escocia con el nuevo estatuto o me voy". Además, subraya que "esto no solo afecta a Cataluña, sino a todas las CCAA, que también les intersa delimitar los poderes".

Cree que Pedro Sánchez "se ha asentado en un partido muy difícil" y "tiene un liderazgo consolidado". Consideta que "se ha dicho que ha hecho una buena campaña en Cataluña, y Miquel Iceta lo ha hecho bien, al igual que Sánchez, que ha estado a su lado".

De hecho, el exlíder del PSOE ha añadido que "el éxito de Felipe VI es buena prueba de que las grandes reformas son posibles".

El exsecretario socialista, que dejó la política con la debacle del PSOE en las elecciones europeas para volver a la Universidad a dar clase de química Orgánica Básica, cree que "Albert Rivera es un mal enemigo para Rajoy, ya que no ha hecho recortes y su gerente no se llama Bárcenas", por eso, considera que "para Rajoy habría sido bueno convocar elecciones el 27-S".

Sin embargo, del líder de Ciudadanos ha dicho que cree que "está de moda", como "ya lo estuvo Pablo Iglesias", pero "no le he escuchado muchas ideas".